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Tayland'da silahlı saldırı: 8 ölü

Tayland'da silahlı saldırganlar, bir evde rehin aldığı 8 kişiyi öldürdü.

Taylandda silahlı saldırı: 8 ölü

11 Temmuz 2017 10:43

Polis tarafından yapılan açıklamada, Tayland'ın en popüler turizm destinasyonlarından Krabi vilayetinde silahlı adamların bir evde rehin aldığı 8 kişiyi öldürdüğü ve 3 kişiyi de yaraladığı ifade edildi. Polis, saldırının nedeninin kişisel bir tartışma olabileceğini belirtti. Bölgedeki polis merkezinden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 8 kişinin ve 3 yaralının sabah saatlerinde evde ölü bulunduğu belirtildi. Açıklamada, saldırının 5 kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ifade edildi.

Öte yandan, silah sahibi olanların sayısının yüksek bir oranda olduğu Tayland’da birçok kişinin kişisel güvenlikleri için silah taşımasına rağmen bu tür saldırılara az rastlanıyor. 


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