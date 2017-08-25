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Tayland'ın devrik Başbakanı Yingluck Shinawatra ülkeden kaçtı

Tayland'ın devrik Başbakanı Yingluck Shinawatra'nın ülkeden kaçtığı bildirildi.

Taylandın devrik Başbakanı Yingluck Shinawatra ülkeden kaçtı

25 Ağustos 2017 12:53

Tayland Yüksek Mahkemesi, cunta yönetimi tarafından kendisine karşı açılan ihmal davasında verilecek karar için mahkemeye gelmemesi üzerine Yingluck Shinawatra için tutuklama kararı almıştı. Yingluck Shinawatra'ya yakın bazı kaynaklar devrik başbakanın ülkeden kaçtığını bildirdi.

Shinawatra'nın Puea Thai Partisi'nden ismini vermek istemeyen bir kaynak, “Shinawatra kesin olarak ülkeyi terk etti” dedi.

Eski başbakanın hasta olduğunu ve mahkemeden kararın ertelenmesini istediğini söyleyen Shinawatra'nın avukatı, mahkemenin Shinawatra'nın hasta olduğuna inanmadığını ve tutuklama emri çıkardığını bildirdi.

Yingluck'un hükümeti 2014'te yapılan askeri darbeyle indirilmişti. 

Etiketler: Shinawatra, tayland


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