Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem !

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Tayvan’ın Hualien ilçesi açıklarında saat 23.50’de bir deprem yaşandığını açıkladı. Deprem, bölgede büyük paniğe yol açarken, ölü ya da yaralanmaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sarsıntı, yer yüzeyinin sadece 1 kilometre derinliğinde kaydedildi. Yerel medyadaki haberlerde, bazı yol ve binalarda farklı ölçeklerde hasarlar görüldüğü bildirildi. Depremde bir otelin çöktüğü, bazı binalarda mahsur kalan vatandaşların bulunduğu bildirildi. Amatör kameralarla çekilen görüntülerde, binaların sarsıntı nedeniyle yan yattığı, yollarda çatlak ve yarıklar oluştuğu görülüyor.

Öte yandan Tayvan’ın doğu kıyısında geçtiğimiz pazar günü de en şiddetlisi 6,1 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda sarsıntı yaşanmıştı.

Tayvan'da deprem: 2 ölü, 100'den fazla yaralı

Tayvan'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Tayvan'ın Hualien ilçesi açıklarında yerel saatle 23.50’de bir deprem meydana geldi. Devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada deprem sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.



Cenk Özkömür