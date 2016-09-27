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Tayvan’ı bir ayda üçüncü tayfun vurdu: 32 yaralı

Tayvan’ı bir ayda üçüncü kez tayfun vurdu. Ülkede hayatı durma noktasına getiren Megi tayfunu nedeniyle 32 kişi yaralandı.

Tayvanı bir ayda üçüncü tayfun vurdu: 32 yaralı

27 Eylül 2016 10:12

Tayvan bir ayda üçüncü kez tayfunla mücadele ediyor. Bu kez da Megi tayfunun etkili olduğu ülkede hayat durma noktasına geldi. Çok sayıda okul ve ofisin kapatılmasına, hızlı tren seferlerine ara verilmesin neden olan tayfunda 32 kişi yaralandı. Rüzgarın saatteki hızının 160 kilometreyi bulduğu tayfun nedeniyle 5 bin 300 kişi yaşadığı bölgelerden tahliye edildi. Şiddetli tayfun yaklaşık 950 bin kişinin elektriksiz kalmasına neden olurken, Tayvan’ın mali piyasaları da kapatıldı. Başkent Taipei’de otobüs ve metro seferleri durdurulurken, yüzlerce uçuş ise iptal edildi. Meteoroloji bürosu, tayfunun yarın Çin’e doğru ilerlemesini beklediklerini duyurdu.
Bu ay içerisinde etkili olan Meranti tayfunu nedeniyle Tayvan ve Çin’de 28 kişi hayatını kaybetmiş ve bir milyondan fazla kişi elektriksiz kalmıştı.
 

Etiketler: Tayvan


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