Taziye dönüşü feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sinan köyü yakınlarında meydana geldi. Siirt’ten taziye için Diyarbakır’a gittikleri öğrenilen Abdulsamet K. idaresindeki 72 EF 160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan otomobilde bulunan Seyran Yazıcı ile Hatice Gezici olay yerinde hayatını kaybetti, Abdulsamet K., Gülbahar K. ve Zeynep Sağıl yaralandı. Yaralılar tedavi için Batman’daki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yazıcı ile Gezici’nin cenazeleri Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kazanın taziye dönüşü meydana geldiği belirtildi.

Osman Arslan-Hüseyin Sakar-Sevban Sevkal