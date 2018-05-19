Diğer
Kategoriler

Taziye dönüşü feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü yakınlarında taziyeye gidenlerin bulunduğu bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Taziye dönüşü feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

19 Mayıs 2018 16:31

Edinilen bilgilere göre kaza, Sinan köyü yakınlarında meydana geldi. Siirt’ten taziye için Diyarbakır’a gittikleri öğrenilen Abdulsamet K. idaresindeki 72 EF 160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan otomobilde bulunan Seyran Yazıcı ile Hatice Gezici olay yerinde hayatını kaybetti, Abdulsamet K., Gülbahar K. ve Zeynep Sağıl yaralandı. Yaralılar tedavi için Batman’daki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yazıcı ile Gezici’nin cenazeleri Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor. 

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kazanın taziye dönüşü meydana geldiği belirtildi.  

Osman Arslan-Hüseyin Sakar-Sevban Sevkal

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç