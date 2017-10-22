TB2L; Bilecik Belediyespor:62 - Bornova Belediyespor: 98

Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda oynanan TB2L A grubu ikinci hafta karşılaşmasında Bilecik Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde sezonun ilk maçında Bornova Belediyespor'a 62-98 yenilerek, ligdeki ikinci maçını da kaybetti. Maça Aykut, Oğuz, Burak, İbrahim ve Sinan Mustafa 5'i ile başlayan Bilecik Belediyespor ilk periyotta rakibinin baskılı oyununa engel olamadı. maçın 3'üncü dakikasında 14-2 geriye düşen ev sahibi ekip hemen ilk molasını aldı. Bu mola sonrası da rakibinin üçlük atışlarına engel olamayan Bilecik Belediyespor ilk periyodu 15-32 geride kapattı. İkinci periyotta ta Aykut Karçığı'nın üçlük atışları ile oyunda kalmaya çalışan potasında 22 sayı yerken ilk yarı deplasman ekibi Bornova Belediyespor'un 54-23'lük üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü periyotta daha derdi toplu oynayan ilk yarıda ürettiği 23 sayıya rağmen bu periyotta 22 sayı üreterek oyunu bırakmadı. Bu periyotta 22 sayı üreterek potasında 27 sayı bulunca son periyoda 45-81'lık skorla girdi. Üçüncü ve son periyotta Bornova Belediyespor'un 29 numralı oyuncusu Ege Yaşar'ın yıldızlaşması sonrası maç 98-62'lık deplasman ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın bitmesine 28 saniye kala karşı tarafın teknik heyeti Bilecik Belediyespor teknik heyetine tebrikte gelerek son atağı yapmadılar. Bu mağlubiyetle Bilecik Belediyespor grupta oynadığı iki maçı da kaybetti. Bornova Belediyespor bu galibiyle grupta 2'de yaptı.

" Son 30 saniye atak bizdeyken maçı bırakmamızı bilinçli yaptık"

Maç sonrası İHA muhabirine Bilecik'te çok güzel ağırlandıklarını anlatan Bornova Belediyespor Baş antrenörü Alkım Ay, " Sezonu erken açmanın avantajını kullanıyoruz. Temmuz sonu takım toplantı ve antrenmanlara başladık. Geçen seneden gelen bir düzenimiz var. Bölgesel Lig’de şampiyonluğun son maçında dramatik bir sonla 3’üncü olduk. Bu sistemimizi devam ettirmek için erken sezona başladık onun da avantajını görüyoruz şuan. Bilecik’te çok sevdiğimiz dostlarımız var. Cemal benim eski oyuncum. Onları görmekten son derece mutluyum. Çok güzel ağırladılar bizi. Bilecik deplasmanını seviyoruz biz. Güzel bir deplasman oldu bizim için. Takımımıza bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz.

Bizde maç, maç bakarak elimizden geldiği kadar her maç savaşarak kazanmak istiyoruz herkes gibi. Son 30 saniye atak bizdeyken maçı bırakmamızı bilinçli yaptık. Maç 62-98'di skoru. Psikolojik sınır altında kalsın istedik. Bunlar önemli etik olarak. Bazı etik değerlerimiz var. Bunları da atlamak istemiyoruz. Bizim için spor sahada savaş mücadele ama sonuçta dostluk, arkadaşlık ömür boyu baki. Ne olursa olsun biz bunun için gerekirse maç bile kaybetmeye razıyız ki geçen hafta Antalya temsilcisi Kepez Belediyesi’nin sıkıntılı durumundan dolayı biz erteleme talep ettik. Herhalde çoğu kulüp yapmaz. Biz bu tarz değerlere grup olarak, kurum olarak çok önem veriyoruz. O yüzden bugün de güzel olmasın diye son golü topu atmadık" dedi.

"İlk yarı çok farklı, ikinci yarı çok farklı bir Bilecik vardı sahada"

Bilecik Belediyespor çiçeği burnundaki Baş antrenörü Aydıner Atilla ise; "Bu sezon benim için Bilecik yeni bir heyecan oldu açıkçası. Bu senede yeni bir yapılanma doğrultusunda yollarımızı burada birleştirdik. Maça gelince ilk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirebiliriz maçı. İlk yarı çok farklı bir Bilecik, ikinci yarı çok farklı bir Bilecik vardı sahada. Tabi bundan sonraki maçlarda umut ediyoruz ki ikinci yarıda sergilediğimiz performansı sergileyebiliriz. Bizim evimizde oynadığımız ilk maçtı. Mücadele devam eder. Önümüzde daha iyi performanslar sergileyerek. Bilecik’i iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Takım olarak Bornova takımı daha hazırlıklı geldi maça. Yerleşimi iyi uyguladılar. Aktif oyuncuları vardı. Kuralları da açıkçası bizi zorladı biraz. Tabi alışma sürecindeyiz. Umuyoruz ki bundan sonra daha başarılı bir şekilde performanslarımızı sağlayıp, yansıtacağız. Sonuçta Basketbol bir oyun bunun keyfini çıkarmak gerekiyor. Tabi ki sonuca da yansıtmak istiyoruz açıkçası. Bu zaman içerisinde olabilecek bir şey. Yeni bir takımız. Çok yeni oyuncu geldi bu sezon. Beraber, birlikte mücadele ederek basketbolun güzelliklerini sahaya yansıtarak Bilecik halkıyla beraber iyi bit sezon geçirmek istiyoruz" dedi.

" Seyirci baskısı olsun istedik ama olmadı"

Takımın Yardımcı Antrenörü Cemal Uysal, Bilecik Belediyespor'da oyuncu olarak 3 sene önce başladığı hayatına bu sene yardımcısı antrenörlük olarak devam edeceği söyledi. Maçları bu sene Atatürk Kapalı Spor Salonunda oynamak için Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğüne bir münacatları olduklarını anlatan Uysal, sözlerine şöyle devam etti;

"Bilecik Belediyespor olarak öyle bir isteğimiz oldu. Yalnız Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından bakıldı ve çok bütçe çıkarıldı. O bütçe iki kurum arasında denkleşmedi. Yapılması istendi ama biraz gecikti o da. Biz istedik ki yukarıda olsun, halkımız da gelsin. Seyirci baskısı olsun istedik ama olmadı. Sonuçta da böyle bir salon varken evet değerlendirmek lazım. Basketbolun güzelliği biz evimizde sıkıntı yaşamıyoruz belki ama deplasmana gittiğimizde bu sefer küçük bir salon olmadığında böyle bir salon şuan bulunduğumuz salonlar gibi oluyor. Biraz onun avantajını sağlamaya çalıştık. Biraz deplasman madunda deplasmana gittiğimizde de böyle salonlarda oynadığımız için onun avantajını sağlamaya çalıştık. Yukarıda seyircimiz evet geliyordu ama ne yazık ki biz de biraz hatalıyız burada. İyi sonuçlar aldıkça seyircinin geleceğine eminim. Buranın da dolacağından eminim. Hatalar karşılıklıdır. Oyuncuda da bir hata varsa teknik ekipte de bir hata vardır. O yüzden sadece oyuncuya bağırarak ya da oyuncuyu suçlayarak bir yere varılmaz. Bizde hatalara bakacağız. Oyuncuda hatasına bakacak. Hataları birleştireceğiz. Sonuçta biz bu sezon ki amacımıza ulaşacağız. Ben buna inanıyorum" dedi.

Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi

