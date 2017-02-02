Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 2016 yılı Aralık ayı Bankacılık Sistemi Banka, Şube ve Çalışan Bilgileri istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarında Aralık 2016 itibariyle son bir yıllık dönemde şube sayısı 412 adet ve personel sayısı 4 bin 505 kişi azaldı. Personel sayısında azalma 2016 yılının son çeyreğinde bin 20 kişi oldu. Birlikten yapılan veri değerlendirmesinde "Ekonomik büyümede görülen yavaşlamanın etkisiyle bankacılık sektörünün aktif büyümesindeki yavaşlama, şube ve personel sayısındaki düşüşte etkili olurken, bankaların operasyonel maliyetleri düşürme çabaları da bu süreci etkilemiştir. Mevcut koşullarda sektör açısından önemli bir maliyet unsuru olan ve şube bazında her yıl uygulanan harç uygulaması bankalara şube açma yoluyla istihdam konusunda caydırıcı rol oynayabilmektedir" denildi.

Banka sayısı

Bankacılık sisteminde Ekim-Aralık 2016 döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 52 oldu. Mevduat bankaları sayısı 34, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13, katılım bankaları sayısı 5 oldu. Mevduat bankalarından 3 tanesi kamu sermayeli, 9 tanesi özel sermayeli ve 21 tanesi yabancı sermayeli bankalardan oluştu. Kalkınma ve yatırım bankalarının 3 tanesi ile katılım bankalarının 2 tanesi kamu sermayeli bankalardan oluştu.

Şube sayısı

Aralık 2016 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı 10.781 oldu. Bu rakam Temmuz-Eylül 2016 dönemine göre 204 adet, 2016 yılsonuna göre göre 412 adet azaldı. 2016 yılsonu itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 316 oldu. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalarında bin 234, özel sermayeli mevduat bankalarında 459, yabancı sermayeli bankalarda ise 138 oldu.

Ekim-Aralık 2016 döneminde şube sayısı, 2015 yılsonuna göre kamusal sermayeli mevduat bankalarında 21 adet artarken, özel sermayeli mevduat bankalarında 167 adet, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 265 adet, kalkınma ve yatırım bankalarında 1 adet azaldı.

İstihdam

Aralık 2016 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 196 bin 699 kişi oldu. Bu rakam Temmuz-Eylül 2016 dönemine göre bin 20 kişi (yüzde 0,5 oranında), 2015 yılsonuna göre ise 4 bin 505 kişi (yüzde 2,2 oranında) azaldı.Aralık 2016 dönemi itibariyle, banka çalışanlarının yüzde 29’u kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 37’si özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 31’i yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3’ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edildi.

2015 yılsonu rakamları ile karşılaştırıldığında çalışan sayısı, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 625 kişi, özel sermayeli mevduat bankalarında bin 14 kişi, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 2 bin 842 kişi, kalkınma ve yatırım bankalarında 30 kişi azalırken, Fon bankasında 6 kişi arttı.

Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5 bin 628 oldu. Bu rakam kamu sermayeli bankalarda 19 bin 195, özel sermayeli bankalarda 8 bin 194, yabancı sermayeli bankalarda 2 bin 848 ve kalkınma ve yatırım bankalarında 410 kişi oldu.

Şube başına düşen ortalama çalışan sayısı mevduat bankalarında 18, kalkınma ve yatırım bankalarında 130 kişi oldu. Bu rakam kamu sermayeli bankalarda 16, özel sermayeli bankalarda 18 ve yabancı sermayeli bankalarda 21 oldu.

Eğitim durumuna göre çalışan sayısı

Aralık 2016 dönemi itibariyle, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 7’si ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluştu. Bu oran ilköğretim için yüzde 1, orta öğretim için yüzde 14 oldu. Kamusal sermayeli mevduat bankaları ile özel sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 87’sini yükseköğretim kurumlarını bitirmiş ve lisansüstü eğitim yapmış personel oluşturdu. Bu oran yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 81, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 84 şeklinde.

Cinsiyete göre çalışan sayısı

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51 oldu. Bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 44, özel sermayeli mevduat bankalarında ve yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 55, Fon bankasında ve kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 35 oldu.

Nüfus başına çalışan ve şube

Aralık 2016 sonu itibariyle, 2016 yılsonu nüfus bilgisine göre yüz bin kişiye düşen, şube sayısı 13, çalışan sayısı 246 oldu. Kişi başına düşen çalışan sayısında 2014 yılından sonra düşüş oldu.

