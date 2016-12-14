Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 2016 yılı Ekim ayı raporunu yayımladı. Buna göre, toplam kredi stoku 2 Trilyon TL oldu. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler Ekim 2016 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyar 968 milyon TL oldu. Bir önceki aya göre olan artış ise yüzde 2 seviyesindedir. Nakit kredilerin 1 milyar 884 milyon TL’lik bölümü bankalarda, 37 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerinde, 26 milyar TL’si finansman şirketlerinde ve 22 milyar TL’si ise faktoring şirketlerinde bulunuyor.

Tasfiye olunacak alacaklar Ekim 2016 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 66 milyar TL oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 2.7'den yüzde 3,2 seviyesine yükseldi. Ekim 2016 itibariyle tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bankalarda yüzde 3,1, faktoring şirketlerinde yüzde 7,2, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6,9 ve finansman şirketlerinde yüzde 3,8 oldu.

Ticari nitelikli kredilerin toplam içindeki payı geçen yıla göre 0,8 puan arttı

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı Ekim 2016 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 77,7 oldu. İmalat sanayi yüzde 26,2 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü perakende ticaret (yüzde 17,1) ve inşaat sektörü (yüzde 11,0) takip etti. Elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü bir yıl içerisinde yüzde 29,0’lık kredi büyüme hızıyla dikkat çekti. Krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 4,3 arttı. Ekim 2016 itibari ile tahsili gecikmiş alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4,2 ile toptan ve perakende sektörü oldu. Bunu yüzde 4,0 ile inşaat sektörü takip etti. Tasfiye olunacak alacak tutarının son bir yıl içerisinde en fazla arttığı sektör ise yüzde 53,3 ile taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörü oldu. Söz konusu sektördeki tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 1,5 oldu.

Bireysel kredi ve kredi kartları toplam hacmi 439 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel kredi ve kredi kartları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 oranında artarak 439 milyar TL oldu. Bireysel kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 11,9 ile konut kredilerinde görülmüştür. Tüm bireysel kredi ve kredi kartları toplamda bir önceki aya göre yüzde 1,1 artış gösterirken, konut kredileri yüzde 1,9 oranında arttı. 2016 Ekim ayı itibariyle, bireysel kredi bakiyesinin yüzde 37,7’sini konut kredileri, yüzde 37,4'ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 18,1’ini kredi kartları ve yüzde 6,8’ini taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel krediler toplam tahsili gecikmiş alacak tutarı bir yıl içerisinde yüzde 33,4 artarak 22.6 milyar TL oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4,0'den yüzde 4,9 seviyesine yükseldi.

Bireysel kredi ve kredi kartı müşterilerinin sayısı 26,8 milyon

Bireysel kredi ve kredi kartı olan kişi sayısı son bir yılda 1,6 milyon artarak 26,8 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16,4 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi ve kredi kartlarının toplam içindeki payı azalıyor

Gerçek kişilere kullandırılan bireysel kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı azaldı. Ekim 2016 itibari ile son bir yıl içinde 0.8 puan azalarak yüzde 22,3 seviyesine geriledi.

İstanbul en yüksek bireysel kredi olan il

Bireysel kredi bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul oldu. Ekim 2016 itibari ile İstanbul’da 155 milyar TL, Ankara’da 43 milyar TL ve İzmir’de 28 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunmakta. Ardahan, yüzde 14 ile son 12 ayda bireysel kredi kullanımı en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi miktarı en yüksek iller ise sırasıyla, Van, Ankara ve İçel (Mersin) oldu.

