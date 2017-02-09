Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık Kanunu 160’ıncı maddede yapılan değişiklik ile kredi kullandırma ve yapılandırmalar da yaşanan belirsizliğin ortadan kalktığını açıkladı.

“ Belirsizlik ve tereddüt ortadan kalktı”

Açıklamada, düzenleme zimmet suçuna ve cezalandırılmasına ilişkin bir değişikliği getirmediği söylendi. Yapılan değişiklikle kurallara uygun kredi kullandırmanın ve yapılandırmaların zimmet suçu olmadığının açıkça düzenlendiği bildirildi. Bu sayede uygulamada farklı yorumlamalardan kaynaklanan ve çok ciddi sorunlara neden olan belirsizlik ve tereddüt ortadan kalktığı belirtildi.

Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamada düzenleme ile getirilen 'Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama yahut sair yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçunu oluşturmaz' ifadesiyle bankacılıkta kredi ve ek kredi kullandırma, temdit etme, taksitlendirme, teminata bağlama veya diğer yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemlerinin bankacılık mevzuat ve ilkelerine uygun olsa da zimmet suçunun oluşabileceğine ilişkin yorumlamaların önüne geçildiği söylendi.

Açıklamanın devamında, “Değişiklik bankaların ve bankacıların bankacılık mevzuatına, doğru risk yönetimi ilke ve prensiplerine ve uluslararası iyi düzenlemelere uygun hareket etmeye devam edeceklerini teyit etmektedir” denildi.