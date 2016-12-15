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TBF heyeti, Bakan Kılıç’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki Türkiye Basketbol Federasyonu heyeti, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı ziyaret etti.

TBF heyeti, Bakan Kılıçı ziyaret etti

15 Aralık 2016 18:14

Bakan Kılıç'ın makamında gerçekleşen ziyarette; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun yanı sıra, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan da yer aldı.

TBF Heyeti, 26 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen TBF Olağan Genel Kurulunda göreve gelmelerinin ardından ilk kez Bakan Kılıç ile bir araya geldi.

Türk basketbolunun genel görüntüsü ve geleceğinin de konuşulduğu görüşmenin ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a yönetim kurulunun imzaladığı ‘Hidayet Türkoğlu’nun Milli Takım formasının yanı sıra Eurobasket 2017’de maçlarda oynanacak topu takdim etti.
Bakan Kılıç’a hediye olarak sunulan top, Eurobasket 2017’deki organizasyonda kullanılacak top olmasının dışında, bu turnuva için Türkiye’ye getirilen ilk seri top olma özelliğini taşıyor. 

Etiketler: ankara, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TBF Başkanı Hidayet , Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Basketbol Federasyonu heyeti, ziyaret


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