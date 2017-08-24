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TBF ile Opet arasında sponsorluk anlaşması yapıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Opet arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Opet, anlaşma gereği iki yıl boyunca milli takımların resmi akaryakıt tedarikçisi olup, federasyon araçlarının yakıtını sağlayacak.

TBF ile Opet arasında sponsorluk anlaşması yapıldı

24 Ağustos 2017 19:47

Opet, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun enerji sponsoru ve EuroBasket 2017 tedarik sponsoru oldu. Ülker Sports Arena’da düzenlenen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan ve Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca katıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, EuroBasket 2017’de herkesi A Milli Takım’a destek olmaya davet ederek, “Federasyonumuzun gelişiminin sürekliliği açısından özel şirketlerin desteği bizim için çok değerli. Bu konuyu sadece sponsorluk açısından değil, özel şirketlerin spora sahip çıkarak değer katması açısından da değerlendiriyoruz. Basketbolumuzun gelişimi için destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza bir kez daha huzurunuzda teşekkürlerimi sunarım. Hedeerimize ulaşmak için aldığımız kamu desteğine ek olarak; özel sektörde yer alan kuruluşlarımızla da ortak hareket etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu kapsamda OPET’in Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın ve federasyonumuzun enerji sponsoru olduğunu anons etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Tüm OPET ailesine aramız hoş geldiniz diyor; Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek Milli Takımımıza huzurlarınızda bu zorlu turnuvada şimdiden büyük başarılar diliyorum” dedi.

CÜNEYT AĞCA: “YENİLİKÇİ MARKA İMAJIMIZ İLE MİLLİ TAKIMIMIZIN ENERJİSİ BİRBİRİNİ TAMAMLAYACAK”

İmza töreninde konuşan OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, ise açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi değerlere sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunan bir şirket olarak, bu vizyonumuzu spor sponsorluklarımıza da yansıtıyoruz. Toplumsal faydaya dönüşeceğine inandığımız alanlarda sponsorluk çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Spor, insanları ortak nokta ve tutkuda buluşturan, hareket, enerji, sağlık, eğlence, birlik, başarı gibi pozitif kavramları çağrıştırması sebebiyle OPET markasının desteklediği ve sahiplendiği bir alan. Bildiğiniz gibi A Milli Futbol Takımlarımızın da tedarik sponsorluğunu yürütüyoruz. Bugün, sektörün büyük markaları arasındaki tek yerli şirket olarak, Türk sporunun başarılarının yarınlara taşınabilmesi için, Türk halkının futboldan sonra en sevdiği spor dalı olan basketbola destek vermekten de gurur duyuyoruz. Takımımıza, 31 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında oynanacak EuroBasket 2017 karşılaşmalarında başarılar diliyoruz.”


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