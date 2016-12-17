TBF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Bugün Kayseri'de bombalı araç saldırısı sonrası şehit ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Bugün Kayseri'de bombalı araç saldırısı sonrası şehit ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine ve geleceğimize kasteden bu saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.

Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılarımıza acil şifalar, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere milletimize başsağlığı dileriz"