Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) Olağan Genel Kurulu Ankara Hilton Otel’de yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Türk basketbolunun başarılı isimlerinden Hidayet Türkoğlu TBF'nin yeni başkanı oldu.

“Çözülmeyi bekleyen sorunlarımız var”

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) yeni Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Basketbolumuzu bu döneme taşımakta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak çözülmeyi bekleyen sorunlarımız ve geliştirilmesi gereken alanlarımız var. Omuz omuza yürümemiz gereken uzun bir yolculuktan bahsediyorum” dedi.

TBF’nin olağan genel kurulu Ankara Hilton Otel’de başladı. Divan kurulu Turgay Çataloluk, Semra Demirer ve Rüştü Nuran'dan oluştu. Kürsüye ilk çıkan isim olan eski TBF Başkanı Harun Erdenay, yaptığı konuşmada 18 ay başkanlığı sürdürdüğünü belirterek, görevini yaptığı süre kısa da olsa verdiği sözlerin tamamına yakının yapmanın huzuru içinde olduğunu söyledi. Yeni dönemdeki gelişmeleri değerlendirdiğinde aday olmadığına karar verdiğini ifade eden Erdenay, “Bu bayrağı basketbola hizmet edeceğini ifade eden eski takım arkadaşım Hidayet Türkoğlu’na devretmekten mutluluk duyuyorum. Onun basketbolu daha da ileriye götüreceğine inanıyorum. Ben de mutlaka her alanda basketbola olan hizmetimi sürdüreceğim. Ayrıca görevim süresince her türlü desteklerini veren Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımıza ve tüm spor teşkilatına teşekkür ediyorum. Bu kısa zaman içinde yaptığım şeyleri söylemek istiyorum. İspanya’da yapılan U17 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda 2. olduk. Polonya’da yapılan U16 Yıldız Erkekler Şampiyonası'nda milli takımımız 3. oldu. Kadınlarımız olimpiyatlara gitmeye 2 kez hak kazandı. Hala FIBA’nın sıralamasına baktığımız zaman dünya sıralamasında erkeklerde 8. kadınlarda ise 7. sıradayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 Dünya Kupası adaylık çalışmasını da başlattık” diye konuştu.

Erdenay’ın ardından kürsüye çıkan başkan adayı Hidayet Türkoğlu ise, Türk basketbolunu daha ileriye taşımak için bir araya geldiklerini belirterek, “NBA sayesinde basketbol dünyasının en iyi pazarlama, sponsorluk ve sosyal sorumluluk gibi çalışmalarla kendimi bu günlere hazırladım. Kısa sürede pek çok projede görev aldım. Kulüplerimizin ve oyuncularımızın ihtiyaçlarını anlamak için incelemelerde bulundum. Bu tecrübelerin ardından hayatımın en kıymetli görevini Sayın Cumhurbaşkanımızın spor başdanışmanlığına atanarak yaşadım” şeklinde konuştu.

Türkoğlu: "Çözülmeyi bekleyen sorunlarımız ve geliştirilmesi gereken alanlarımız var"

Türkoğlu, TBF’nin Türkiye’nin en başarılı federasyonu olduğunu ifade ederek, “Gerek ev sahipliği yaptığımız organizasyonların kalitesi, gerekse sportif başarılarımız sayesinde önemli bir konuma geldik. Basketbolumuzu bu döneme taşımakta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak çözülmeyi bekleyen sorunlarımız ve geliştirilmesi gereken alanlarımız var. Omuz omuza yürümemiz gereken uzun bir yolculuktan bahsediyorum. Federasyon olarak şeffaf, herkese eşit mesafede, yeniliklere açık ancak cesur kararlara da adım atacak bir yönetim kuruyoruz” dedi.

“Başarı iyi bir takım oyununu gerektirir” diyen Türkoğlu şunları kaydetti:

“Bugün huzurunuzda TBF’nin yönetimine çalışma arkadaşlarımla beraber aday olurken Türk basketbolunu hak ettiği konuma taşımaya söz veriyoruz. Hızla harekete geçmemiz gereken noktalar var. Kulüplerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir finansman kaynakları noktasında birlikte mücadele vereceğiz. Basketbol taraftarının izleyici olarak beklentilerini yapılacak araştırmalar ile daha iyi anlayarak seyirci desteği için kulüplerimizle bilgilerimizi paylaşacağız. Önümüzdeki dönemlerde bizi bekleyen önemli organizasyonlar var. Örneğin 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Profesyonel kadromuzla organizasyon yeteneğimizi kullanarak, İstanbul'a ve ülkemize yakışır bir şampiyonayı hayata geçireceğiz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, birlik ve beraberliğimizin daha güçlü olması adına Türk basketbolunun üzerine düşen görevi yerine getirmesi ve uluslararası platformda ülkemizi layıkıyla temsil etmesi için var gücümüzle çalışacağız.”

Hidayet Türkoğlu'nun yönetimi ise şu isimlerden oluşuyor:

Asil Üyeler:

Ali Aslan

Arda Ermut

Kemal Akar

Ülkan Delikan

Yılmaz Argüden

Özden Pelister

Methi Bengisu

Mert Çetinkaya

Emre Hüseyin Soyuer

Hüseyin Beşok

Dinçer Çetintaş

Yahya Üstün

Güçlü Gökozan

Mehmet Fatih Öztürk

Yedek Üyeler

Bora Kuzucan

Rıza Selim Demir

Emre Uğurlu

Halis Yunus Ersöz

M. Aydın Şerbetçioğlu

Gençağa Meriç

Teyfik Bayoğlu

Bahar Akgün

Ali Bora İşbulan

Mehmet Serhan Antalyalı

Resul Kerse

S. Alper Rrıkoğlu

Saadettin Cesur

Mehmet Özel Kızıl

Denetleme Kurulu

Asil Üyeler

Sinan Aksu

Dursun Ali Yaz

S.G.M. Tarafından Belirlenecek

S.G.M. Tarafından Belirlenecek

S.G.M. Tarafından Belirlenecek

Yedek Üyeler

İsmail Cüneyt Ertürk

Enver Aras

Disiplin Kurulu

Asil Üyeler

Başkan: Av. Can Yalçınkaya

Av. Kunter Gürel

Av. Kenan Aykan

Av. Pelin Ölmez

Kutay Kaleli

Yedek Üyeler:

Av. Tuğhan Ünsal

Av. Menent Çelikboya

Av. Ruhat Erbaş