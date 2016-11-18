Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:

" Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu küfürlü tezahüratlar nedeni ile Basketbol

Disiplin Yönergesi’nin 28.2.12. maddesi uyarınca 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, taraftarlarının sahaya attıkları yabancı maddeler ve devamında gelişen olayların kontrolünün sağlanması için müsabakanın durması nedeni ile Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 29.2.2. maddesi uyarınca 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, kulüp başkanı tarafından genel anons sisteminin seyircileri yönlendirmek için izinsiz kullanılmış olması nedeni ile Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 28.2.11. maddesi uyarınca 3 bin TL para

cezası ile cezalandırılmasına, cezaların toplanması sureti ile neticeten 29 bin TL para cezası ile

cezalandırılmasına, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, izinsiz anons yapması nedeni ile Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 19.1. maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, temel cezaya Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 14. maddesi uygulanması sureti ile neticeten ihtar ve 3 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Fenerbahçe Spor Kulübü Sporcusu Melih Mahmutoğlu hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, Fenerbahçe Spor Kulübü Baş Antrenörü Zeljko Obradovic hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir."