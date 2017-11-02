TBMM Başkanı: '6 asker ve 2 korucu olmak üzere 8 şehidimiz var, 2 askerimiz de yaralı'

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "5. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu"nun açılışı programına katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kahraman, Sultan Mehmed Reşad döneminin çok iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, “Sultan Reşad değerli bir padişahımızdır onu ve dönemini bilmezsek sonuçları günümüzü de etkileyen sosyal, siyasi, kültürel demokrafig değişiklikleri kavrayamayız. Coğrafyamızın şekillenmesine sebep olan olayları anlayamayız. Kafkaslar, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmeleri yorumlayamayız” diye konuştu.

Şemdinli'de gece saatleri çıkan çatışmaya değinen Kahraman, çatışmada şehit olan 6 asker ve 2 korucu için dua okudu. Kahraman, “Ne yazık ki Şemdinli'de bu gece bir çatışma çıktı. 6 asker ve 2 korucu olmak üzere 8 şehidimiz var. 2 askerimiz de yaralı. 5 terörist ölü olarak ele geçirildi ve operasyonlar da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kahraman sözlerine şöyle devam etti: “Türkiyeyi haritadan kaldırmak istiyorlar kaldıramayacaklar. Bölmek istiyorlar bölemeyecekler. Cumhurbaşkanlığımız başbakanlığında kaç defa ifade etti. 'Gelin beraberliğimizin aynı bileğe bağlı olduğunu bilelim' Tersine kanallar kazılmaya başladı.”

“Geçmişe ideolojik gözlükle bakanlar yarasa gibi karanlığa mahkum edilmiş insanlardır”

Geçmişe ideolojik gözlükle bakanların yarasa gibi karanlığa mahkum edilmiş insanlar olduğunu söyleyen Kahraman, “20. yy. Müslümanlar için mahşer günü gibi geçti. Siyasi haritaların emperyalist yöneticiler tarafından çizildiği bu dönem Osmanlı topraklarının yağma savaşına tanıklık etti. Milyonlarca insanın katledilmesi ve göçlerle sonuçlanan bu savaşın en büyük mağduru Osmanlı devleti ve Müslümanlar olmuştur. Dönemim batılı emperyalist devletleri yüz yıl önce Osmanlı Devleti topraklarını paylaşmak için doyulmaz bir iştahla saldırmışlar. Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanların kaderine tesir eden bu dönemin bilinmesinde ve anlaşılmasında büyük bir fayda vardır. Bilgi ışıktır. Yol göstericidir, aydınlatır, sahip olana güç katar bilgiden korkmamalıdır. Geçmişe ön yargıyla bakıp kendilerini ön yargılarının içene hapsedenler öz güven duygularını kaybetmiş bilgiden korkan insanlardır. Geçmişe ideolojik gözlükle bakanlar yarasa gibi karanlığa mahkum edilmiş insanlardır. Akıp giden zaman içinde Selçuklu da Osmanlı da bizim gerçeğimiz. Bu gerçeği inkar etmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz geçmişimiz bizim geleceğimizdir. Ve geçmişimizi bilmeden geleceğimizi planlayamayız. Sultan Reşad değerli bir padişahımızdır onu ve dönemini bilmezsek sonuçları günümüzde etkileyen sosyal, siyasi, kültürel demokrafig değişiklikleri kavrayamayız. Coğrafyamızın şekillenmesine sebep olan olayları anlayamayız. Kafkaslar, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmeleri yorumlayamayız” şeklinde konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti devleti, Osmanlı Cihan Devletinin varisidir, Kimsenin 94 yıllık cumhuriyet yönetimiyle meselesi yok”

Kahraman, ”Türkiye Cumhuriyeti devleti, Osmanlı Cihan Devletinin varisidir. Osmanlı'yı anmak ve ve anlamaya çalışmak bizim için ancak iftihar vesilesi olabilir. Yeni kurulmuş köksüz bir devlet refleksiyle hareket edemeyiz. Artık korkacak endişe edecek, yersiz kavgaya tutuşacak, bir durum söz konusu değildir. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yılların kadrolarının psikolojisini bir ideoloji gibi yaşatmaya çalışmak anlamsızdır. Cumhuriyet birleşmiştir. Demokrasi özümsenmiştir. Kimsenin 94 yıllık cumhuriyet yönetimiyle meselesi yok. Osmanlı devletinden söz edince padişahlık isteniyor, sistem değişikliği isteniyor gibi bir yorum elbetteki yanlıştır. Geçmiş konuşulur gün yaşanır gelecek planlanır. Geçmişi getirebiliyor muyuz. Bildiklerimizden günümüze ne gibi ders çıkardık” dedi.