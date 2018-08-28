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TBMM Başkanı Binali Yıldırım Azerbaycan’da

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Azerbaycanda

28 Ağustos 2018 21:37

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. TBMM Başkanı Yıldırım’ın uçağı Türkiye saati ile 20.20’de Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Yıldırım ve heyetini havalimanında Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov, Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik çalışanları karşıladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım havalimanında yaptığı açıklamada, “Dost ve kardeş Azerbaycan’a gelenek olduğu üzere TBMM’nin 27. Yasama yılında Meclis Başkanı seçilmem münasebetiyle ilk yurt dışı ziyaretimizi milletvekili arkadaşlarımızla gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaret çerçevesinde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı ile görüşmelerimiz olacak. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edileceğiz. Sayın Başbakan ile de görüşmelerimiz olacak. Birçok teması gerçekleştirerek bu programı tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğu hatırlatan Yıldırım, “Azerbaycan ve Türkiye, ‘iki devlet, bir millet’ şuuruyla, bugüne kadar her alanda ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları birlikte ele alan, uluslararası meselelerde birlikte hareket eden iki dost ve kardeş ülkeyiz. Bu ziyaretimizin ilişkilerimizin gelişmesine ivme kazandıracağına inanıyoruz. Güzel memleketimizde, Azerbaycan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyor, bütün Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum” şeklinde konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım yarın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan ve Türk Şehitliği’ni ziyaret edecek. Yıldırım daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Nevruz Memmedov ile görüşecek. Son olarak ise Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Bakü ofisini ziyaret edecek.  

Kamil Nadirli
 

 

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