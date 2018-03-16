TBMM Başkanı Kahraman: 'Afrin'deki operasyon savaş değil, teröristleri temizleme operasyonudur'

Bursa’da restorasyonu tamamlanan 1. Murad Hüdavendigar Külliyesi ile Birlik Vakfı'nın açılışını Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu birlikte yaptı. Kahraman, Afrin’deki harekatın bir savaş olmadığını, bölgenin teröristlerden temizlenmesi için yapılan operasyonlar olduğunu söyleyerek, “Afrin’de teröristlere karşı bir hareket yapıyoruz. Terörden arındırma faaliyetini yapıyoruz, devam da edeceğiz. Türkiye, güçlü ve dik olarak devam edecek. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Muhteşem bir devletin devamı olduğumuzu ifade eden TBMM Başkanı Kahraman, "Tarih, bir deniz feneri. İleriyi gösterir. Tarihi bildiğimizde günü değerlendirebilir, geleceği de okuyabiliriz. Tarihimize sahip çıkacağız. Birlik Vakfı’nın ana hedefi, tarihine, milli şuura sahip gençlik yetiştirmektir. Bendenizin genel başkanı olduğu dönem 1967-1969 arasındadır. Türkiye çalkantılı bir havaya girmişti. Biz ne Amerika, ne Rusya diyerek, üçüncü yol milli görüşün sahibi olduk. Kendimiz olacağız dedik. Taklitçi olmayacağız, biz olacağız" diye konuştu.

Başından geçen bir hatırayı da anlatan Kahraman, “23 Nisan’da Nevşehir’den ilkokul talebelerini milletvekilimiz Mustafa Bey meclise getirdi. Bir adetimiz var, çocuklara geleceğin idarecisi olarak alaka gösterilir. Elinde bir ajanda, ‘ne emrediyorsunuz’ denir. Çocuk Milli Eğitim Bakanı koltuğunda oturuyorsa ‘ödevleri kaldırın’ der, bakan da ‘tabii’ der. Çocukların bayramının olması çok güzel bir şey. Ben, yavrularımıza soruyorum, ‘ne olacaksın’ diye. Birisi ‘anestezist olacağım’ dedi. Çoğu ‘öğretmen olacağım’ dedi. Bir delikanlı, 11 yaşında. ‘Ne olacaksın’ dedim, 'ben futbolcu olacağım' dedi. O zamanlarda Arda Turan Barselona'da oynuyordu. 'Arda mı, Messi mi, Ronaldo mu olacaksın' diye sordum. 'Hayır' dedi. Bana verdiği cevapta 'ben olacağım, kendim olacağım' dedi. Biz olmalıyız. Tarihe sahip çıkmak demek, kendimiz olmak demektir. Tarihten ders almak geriye gitmek değil, ileriye gitmek demektir” şeklinde konuştu.

Türkiye ne zaman yükselse birilerinin engel olduğunu kaydeden Kahraman, “Türkiye ne zaman yükselse, mani çıkardılar. O mani niye çıkar? Biz olmayalım diye. Sonuncusu 15 Temmuz’du. 15 Temmuz’da muvaffak olsalardı idare değişmeyecek, Türkiye yok olacaktı” dedi.

Mecliste kavgalar olduğunda üzüldüğünü belirten Kahraman, “Kavgaların değil, fikir beyanın yeri mikrofondur. Fikrin Kırkpınar'ı burasıdır. Yumruklar konuşmaz, sözler konuşur. Tarihimize sahip çıkacağız. 15 Temmuz gecesi meclisi açtığımda grup başkan vekillerini çağırdım. Herkes parti etiketini kaldırmış, ay yıldızın altındaydı. O şuurda olacağız, birbirimizi hor görmeyeceğiz, kavga etmeyeceğiz” diye konuştu.

Bursa’da Birlik Vakfı’nın üniversite kurabileceğinin sinyallerini veren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “İnşallah üniversiteyi kurarsınız. Devletimiz gereken yardımı yapar. Çoğalması, gelişmesi lazım” dedi.

Çavuşoğlu: "Medeniyetimiz için özellikle ifade edilen çok güzel terim vardır. Vakıf medeniyeti"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise, Bursa’nın 22 milyon kilometrekarelik coğrafyaya huzur, barış götüren bir medeniyet olduğu söyleyerek, “Bursamız, bugün itibariyle 81 ilimizden göç almış, bunun yanı sıra Kafkaslardan, Balkanlardan ve medeniyet coğrafyamızdan çok sayıda kardeşimizin yan yana, omuz omuza iyi komşuluk yapmış, huzur barış içerisinde yaşamına devam ettikleri bir vakıf ve medeniyet şehridir. Bu vakıf şehrine de güncel ve dönemin maneviyatını temsil eden Birlik Vakfı’nın restorasyonu vesilesiyle burada bulunuyoruz. Medeniyetimiz için özellikle ifade edilen çok güzel terim vardır. Vakıf medeniyeti. Vakıf, Allah rızası için iyilik yapmaktır. Nedeni de geçmişte sosyal hayatın tamamı belediyecilik hizmetinin de kamu hizmeti olarak vakıf eliyle yürütüldüğü medeniyettir bizimkisi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 5 bin adet vakıf eserinin yeniden ihya edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Bugün 15 bin muhtaç aileye yardım, 5 bin öğrenciye burs, 108 bin kişiye gıda yardımı yapıyoruz. Bu millet o kadar gönüllü bir millet ki dışarıdan bakıldığında anlaşılması mümkün değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu perspektif neticesinde vakıflarımız, mağdurlara yoksullara sahip çıkmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Bursa Valisi İzzettin Küçük de, “Bu külliye Sultan Murad Han'ın ülkeyi yönettiği yerdir. O aziz hatırayı ayağa kaldırma şerefi bu nesle nasip oldu. Elbette tarihi binaları ayağa kaldırmak çok kıymetli, ama o devrin insanlarını, değerlerini, kültürünü tazelemek de çok değerlidir. Birlik Vakfı o amacı da gerçekleştirmek içindir, o açıdan çok değerlidir” dedi.

Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alacacı ise yaptığı açılış konuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da tarihi mirası koruyarak sahip çıktıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

“Tarihi yeniden ayağa kaldıran çalışmalarımıza bir yenisini ekliyoruz. Bursa bir vakıf şehridir. Şehirleri üstün kılan şey tarihi, kültürüdür. Derin kültürü olan medeniyetler geleceğe bakabilir. Dünyanın en güzel ülkesinin en köklü şehri Bursa’da yaşıyoruz. Bursa’nın köklü mirası bizlere emanettir. Tarihi, manevi miraslarımızı koruyoruz. Restorasyonlarla yeniden ayağa kaldırıyoruz. İlçemizdeki tarihi eserleri bir bir aslına uygun yenileyip ayağa kaldırıyoruz.”

Samet Doğru - Hakan Gönül

