TBMM Başkanı Kahraman: 'Bir arabada iki şoför olmaz'

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın katılımıyla gerçekleşti. Törene Kahraman’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerin yurt sorununu çözmek için büyük çaba harcadığını dile getirerek, “4 yıldızlı otel konforunda kredi yurtlar kurumumuz var. Rize'ye de yeni yurtlar yapıyoruz. Rize Karadeniz'in cennet köşesi ve insanları enerji doludur. Gençliğin, öğrencinin olduğu yerde de enerji olur. Öncelikle yabancı dil öğrenin. Mesleğinizi, inceliklerini çok iyi öğrenin ve yeni gelişmelere açık olun. Sosyal olun, meslek odaları ile iyi ilişkiler içinde olun, sektörü takip edin. Gelişmelere açık olun. Gençler, büyüyen, gelişen Türkiye'ye siz de katkı sağlayacaksınız. Siz de bu Türkiye'ye enerji verecek, kalkınması için çaba harcayacaksınız” dedi.

Bakan Bak’ın coşkulu ve heyecanlı konuşmasının ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Bak’ın mecliste de aynı olduğunu söyledi. Kahraman, “Osman Aşkın Bak bey mecliste de böyledir. Korkarlar kendisinden. Bakan olduğunda sevindiler dediler ki bizi disiplin eden bir insan gitti ama arkasından özlemeye başladılar. 'Sayın Bakan yine gel bizi ihmal etme' dediler. Osman bey ne bu enerji maşallah. Tebrik ederiz” diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin çok güzel bir noktada olduğunu belirten Kahraman, “Bir kere ismi Recep Tayyip Erdoğan, bir dünya liderinin ismini taşıyor. Dolayısıyla da dünya lideri bir üniversite olmalı. Üniversite sayımız 2002'de 76, şimdi 206, 5 daha eklenecek 211 olacak. 129 resmi, 77 vakıf oldu. Her ülkenin en önemli meselesi eğitimdir, beyindir, insan yetişmesidir. Buna gereken ehemmiyet veriliyor. Bir de Cumhurbaşkanımızın Rize’ye olan ilgisi, fevkalade takdir ötesi bir durum. Çok yakından ilgileniyor” şeklinde konuştu.

“Seçim dönemine girmiş olduk, rahatça konuşurum”

“Türkiye satın alma gücü itibariyle dünyada en büyük 13. büyük ekonomi” diyen Kahraman, “Avrupa’nın beşinci büyük ekonomisiyiz ve G20’ler içinde yer alıyoruz. Dünyadaki 10 mega projeden 6’sı Türkiye’de. 2017 yılı büyüme oranı 7.4. Bu G20 ülkeleri içinde birinciliği bize kazandırdı. Son 10 yılda 200 milyar dolarlık altyapı tamamlandı.2023 yılındaki turist sayısı hedefi ise 50 milyon oldu. Türkiye’nin gidişini önlemek isteyenler var. Buna karşı da uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Kritik bir aydayız. 24 Haziran seçimleri. Ben Meclis Başkanı olduğum için çok yanlış bir anlayış var. 'Tarafsızsın siyasi konuşamazsın'. Ben tarafsızım tabi, yönetirken elimde bir terazi adil olacağım ama meclis başkanı oldum diye fikrimden vazgeçmiş değilim. Hele şimdi meclisimizin 26. dönemi kapandı, seçim dönemine girmiş olduk, rahatça konuşurum” ifadelerini kullandı.

“Bir arabada iki şoför olmaz”

Mehmet Akif Ersoy’un “Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir” şiirini okuyan Kahraman, “Yıkmak kolay. Neden yıkacağız. Neden gelişmeleri görmeyeceğiz. Dünya görmüyor, zorluyor. Anayasayı değiştirirken ben kuvvetler ayrılığı prensibine inanan, anayasa incelemesi, irdelemesi yapmış bir kişiyim. Hakikaten lehimize ve bu 24 Haziran’dan sonra tatbikatına geçilecek. Milletin kabul ettiği bu anayasanın yürürlülüğü 24 Haziran’a bağlı. Yeni anayasa değişikliğinin yürürlüğü için 24 Haziran şarttır ve o değişiklikle Cumhurbaşkanımız inşallah tek bir idareyle harekete geçirecek ve Türkiye’yi idare edecek. Bir arabada iki şoför olmaz. Biri 'yeşilde duralım' der, öbürü 'sarı bekle geçelim’ der, araba devrilir. Teke indi bu. Güzel bir anayasa değişikliği oldu ve bunun Türkiye çok faydasını görecek” dedi.

“15 Temmuz’da büyük badire atlattık, 15 Temmuz unutulmamalı”

15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğinin altını çizen Kahraman, “Çıkmış kurbağa zıplayarak yürürken, nalbant dükkanı önünde bir de bakıyor ki at, almış nalbant ayağını nal çakıyor. Hoşuna gitmiş, nalbanta ayağını uzatmış, ‘beni de nalla’ demiş, ‘bana da bir nal tak’. Kurbağa sen kimsin ki sana nal takayım. Böyle kurbağalar var ama feraseti olan bir millet var. Gelişme durmamalı ve durmayacak inşallah. 15 Temmuz’da büyük badire atlattık, 15 Temmuz unutulmamalı. O gece bir darbe yoktu. İhtilal de yoktu. O gece Türkiye Cumhuriyetinin bayrağının indirilmesi, varlıklarının silinmesi vardı. Bu topraklarda 3 tane devlet kurulacaktı. Halkımız kısa küçücük bir toprak parçasında Suriye’deki gibi bölünecekti ve dost diye gelen güçlerde ne oldu size diye gelip...kimliğimizi yok etme hadisesi” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman’ın konuşmasının ardından 2017-2018 yılından derecelere girenlere ödülleri verildi. Tören öğrencilerinin kep atma töreni ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.