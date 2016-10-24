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TBMM Başkanı Kahraman, Filistin Devlet Başkanı Abbas’la görüştü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.


24 Ekim 2016 14:29

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Abbas, “Takriben 3 ay kadar önce 15 Temmuz’da buraya düşen bombalama olayını yerinde müşahede etmekten çok üzüntü duyuyoruz. Ancak o karanlık gün ve gecede Allahü Teala bu ülkeyi korudu, demokrasiyi korudu. Dolayısıyla inşallah bu tekrar etmez diyorum. Bütün şehitlere rahmet diliyoruz. Gazilere de şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Kahraman ise, “Darbe dönemi sona ermiştir” dedi. Filistin Devlet Başkanı Abbas, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Meclis'in bombalardan zarar gören bölümlerini de ziyaret etti. 

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Başkanı İsmail Kahraman


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