TBMM Başkanı Kahraman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Kahraman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Demokrasinin evrensel ilkeleri ile uyumlu bir yönetimin adıdır. Latincedeki karşılığı 'Halka dair işlerdir. Sahip olunan egemenliğin kaynağı halktır. Halk yani 'Cumhur' ön plandadır. Son tahlilde, bütün farklı görüş ve ideolojilerin siyasi platformlarda seslendirilmesini Demokratik Cumhuriyet sağlar.Uzun tecrübelerden sonra Türkiyemiz, Cumhuriyeti ve demokrasiyi özümsemiş ve bunu ispat etmiştir. Dünya tarihinin en büyük cihan devletlerinden biri iken tarihin nesnesi olma tehlikesi ile karşılaştık. Mondros Mütarekesi ile Anadolu’yu işgale hazırlandılar. Sadece kağıt üzerinde kalan Sevr adlı paçavra bir proje hazırladılar ve onda da anlaşamadılar. Konferansa katılan 14 devletten yalnızca bir tanesinde Yunanistan Meclisi’nde kabul edildi. Bizde de Mebusan Meclisince kabul edilmedi, dolayısıyla, Meclis'ten geçse de imzalamayacağını ilan eden padişaha sunulmadı.?Malazgirt’ten beri gelen tarihi kin ve hınçları ile her yönden üzerimize saldıran emperyalist devletlerin planları, milletimizin azim ve kararlılığı ile bozuldu. Milli bir ruh ve şahlanışla küllerimizden yeniden doğduk ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurduk."

Türkiye'nin yaptığı atılımlarla, hürriyetini ve bağımsızlığını perçinlediklerini kaydeden Kahraman, "Cumhuriyetimiz tarihi seyir içinde zaman zaman çalkantılar yaşasa da gelişerek güçlü bir devlet oldu. Bugün benimsediğimiz çoğulcu anlayış ile toplumumuzdaki bütün kesimleri bir arada, barış içinde yaşatan; tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet ülküsü etrafında güvenle geleceğe yürüyoruz. Millet-Devlet bütünlüğü ile mutlu ve müreffeh, manevi ve milli değerlerine bağlı ve saygılı insanların yaşadığı demokratik bir hukuk devleti olarak her zorluğun üstesinden geleceğimizin inancı içindeyiz. Bizi kaosa sürüklemek ve ülkemizi, işgale hazır hale getirmek isteyen FETÖ terör örgütü ve onun müttefiklerinin 15 Temmuz’daki hain saldırısı; başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, gazi meclisimiz, kuruluşlarımız ve basınımızla bütün milletimizin çelik iradesine çarptı, bertaraf edildi. Bu menfur ve mel’un darbe girişiminin etkileri ve içimizde görevli, gizli-açık ihanet şebekeleri ortadan kaldırıldıkça önümüz tamamen açılacaktır.15 Temmuz şehitlerimizi ve bütün şühedayı rahmet ve minnetle anıyorum. Allah böyle badirelerle karşılaştırmasın, milletimize, devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Kahraman şunları kaydetti:

"Geleceğimiz aydınlık ve ferahlıktır. Muasır medeniyetin ötelerine ulaşacağımıza ve tarih sahnesinde bize ait olan yeri alacağımıza inancım tamdır. Bu vesile ile Cumhuriyetin ilan edilişinin 93. yılını tekrar kutluyor, ilk Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Cumhuriyetin kuruluşunda büyük fedakârlıklar gösteren, hayırlı dileklerle katkı sunan Devlet ve Siyaset adamlarımızı teşekkürle anıyor, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasını niyaz ediyorum."