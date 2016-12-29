Hak-İş tarafından 15 Temmuz ve diğer şehitler için düzenlenen programa konuk olarak katılan Meclis İdare Amiri Salim Uslu, burada yaptığı konuşmanın başında Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın hastaneye kaldırıldığını belirtti. Uslu, “Bugün hastaneye yatırdık akşam saatlerinde. İnşallah yarın sabah ameliyata girecek hepinizden dua bekliyoruz. Allah şifa versin” dedi.

Kahraman'ın rahatsızlığı belli oldu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a infeksiyon hastalığı teşhisi konuldu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın rahatsızlığı ile ilgili TBMM'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman, yapılan tıbbi değerlendirmeleri sonucunda infeksiyon hastalığı teşhisi konularak, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere 29.12.2016 tarihinde hastaneye yatırılmıştır" denildi.