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TBMM Başkanı Kahraman Paris’te

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi.

TBMM Başkanı Kahraman Pariste

12 Ekim 2016 22:37
TBMM Başkanı Kahraman Paris’te - Tıkla İzle

TBMM Başkanı Kahraman ve beraberindeki heyet, resmi ziyarette bulundukları Fransa’da Senato Başkanı Gérard Larcher ile akşam bir araya geldi. Larcher, Kahraman ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı. İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, yarın akşam üzeri de Fransa Ulusal Meclis Başkanı Claude Bartolone ile görüşecek.

TBMM Başkanı Kahraman’ın Paris’teki temaslarına katılan heyette TBMM İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Kâtip Üyesi ve Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Serap Yaşar, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Denizli Milletvekili Melike Basmacı, İstanbul Milletvekili Celal Adan, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu bulunuyor.


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