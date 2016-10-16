Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere önceki gün memleketi Rize’ye gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ridos Termal Otel’inde konakladı. Ridos Termal Otel Sahibi Kasım Ekşi tarafından karşılanan Kahraman, memleketi İkizdere ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük termal tesislerinden bir tanesi olan RİDOS’un turizme önemli bir emek verdiğini söyledi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, çocukluğun İkizdere ilçesinde geçtiğini belirterek, “Ridos Termal Otel turizme büyük emek veriyor. Suudi Arabistan’dan turistler gelerek burada kalıyorlar. Turizm bacasız sanayi, turizm gelirleri çok önemli. Buraların tanıtılması lazım. İsviçre’yi met ederler, heralde İsviçre buranın zekatı mesafesindedir. Otelin sahiplerini tebrik ediyorum, burada böyle bir eser meydana getirdiler. Turizm gelişti birazda içerisinde bulunduğumuz şartlar Türkiye’nin atlattığı 15 Temmuz hadisesi bir tıkanıklık meydana getirdi. Bölge güzelse, güzel tesisler yapılırsa turistler gelir. Burada yeşilin her tonu var. Sanayi kirliliği yok, oksijeni bol” ifadelerini kullandı.

Ersen Küçük - Ozan Köse