TBMM Başkanı Kahraman: 'Siyasal hayatımızda büyük bir tarihi leke var'

Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmadaki Rolü çalıştayına TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz Ravza Kavakcı, Vedat Demiröz ile AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Batman Valisi Ahmet Deniz ve Birlik Vakfı yöneticileri katıldı. Batman Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştaya katılan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye'nin siyasal hayatında büyük bir tarihi leke olduğunu söyledi.

"Türkiye referandum ile makas değiştirdi"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye'nin referandum ile makas değiştirdiğini söyledi. Kahraman, "Büyük bir tarihi leke var siyasal hayatımızda, adam astık. Katiller adam astılar. Başbakanı, Dışişleri Bakanını ve Maliye Bakanını astılar. Olacak iş değil. Ne zaman gelişiyorsak derhal ortalık karışıyor. Şahıslar değişir fakat senaryo aynıdır. İşte son içinde olduğumuz, geçtiğimiz günlerdeki hadiselerde budur. Batı bizi çok seviyor. Aman ha anayasanızı değiştirmeyin. Sakın ha sizin için daha iyi bu. Yok canım. Ne kadar çok seviyorsun bizi. Yeni Türkiye istenmiyor. Öyle iki aylık, 28 günlük hükümetler vardı. Güvenoyu almayan Sadi Irmak hükümeti 4,5 ay kaldı ve seçime o götürdü Türkiye’yi. Nihat Erin istifa etti, Atilla Karaosmanoğlu’nun bakan olduğu hükümet. Halk Partisi’nin kadim milletvekili mensubu ve bakanıydı Nihat Erin. Bu gece istifa etti ve yarın bağımsız oldu. Partili değil artık. Bağımsız bir başbakanın başkanlığında hükümet kuruldu. 15 kişi milletvekili olan Güven Partisi 450 kişilik mecliste iktidara geldi. Eski Türkiye bu. Devam etsin isteniyor. Yeni Türkiye var. Türkiye referandumu ile makas değiştirdi. İnşallah yola devam edeceğiz. Bir petrol şehrindeyiz. Petrol bizimdi. Musul, Kerkük tapusu da Sultan Abdülhamit’indi. İttihat ve terakki belası geldi. Milletin malı milletindir. Ne demek şahsın olacak. ‘Tapuyu iptal ediyorum’ dedi ve Milli Emlak aldı petrol kuyularının olduğu mıntıkayı millileştirdi. 4 sene sonra Shell şirketine sattı bizi. Bir hicran yarasıdır. Düşünün petrolü olan bir Türkiye’yi. Önümüz hep kesilmek isteniyor” dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan kendi milli yolumuzda yürüyor"

Milli Türk Talebe Birliğine geldiklerinde klasik bir sual sorulduğunu belirten Meclis Başkanı İsmail Kahraman konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dediler ki; Amerika mı Rusya mı? Kapitalizm mi Komünizm mi? Ne Amerika ne Rusya, ne kapitalizm ne komünizm. 3’üncü yol. 3’üncü yolun adını veremiyoruz. Bize ait yol, milli yol, kendi yolumuz. Recep Tayyip Erdoğan o yolda yürüyor. Bir dünya lideri. Allah ondan razı olsun. Dik duruyor. Dediğiniz gibi gençler eğilmiyor. Eğilmediniz mi dik durdunuz mu karşısında size eğilmek durumundadır. Büyüklüğümüzü bileceğiz” diye konuştu.

"Türkiye büyük bir başarı hikayesi yazdı"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Türkiye’nin yaptığı reformlarla büyük bir başarı hikayesi yazdığını söyledi. Şimşek, "Son 15 yıl içerisinde Türkiye büyük bir başarı hikayesi yazdı. Bakın 2000’li yılların başında Türkiye’nin kişi başına milli geliri, Avrupa Birliği’nin yüzde 37’si yani 3’te birinin biraz üzerindeydi. Bugün Avrupa Birliği’nin yüzde 65’ine ulaştık. Kişi başına milli gelirimiz Amerika’nın 4’te birinden azdı. Bugün yüzde 45’ine ulaştık. Yani gelişmiş dünya ile arayı kapatıyoruz. Bu iyi haber. Gerçekten eğer Türkiye istikrarı devam ettirir, bu istikrarı reformlarla desteleme kabiliyetini gösterirse, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile arayı 15, 20 yıl içerisinde kapatmak potansiyeline sahiptir. Ama bunun ön koşulu istikrar. İstikrar tek başına yetmez. Mutlaka reformlarla desteklenmesi lazım. Reformlar bizim gelecek nesillere olan borcumuzdur. Çünkü geleceği inşa edecek, bu gerekiyor. Büyüme 2018’de de devam edecek. Geçen sene Türkiye önemli ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülkeydi. Büyük ekonomiler arasında en hızlı büyüyen ülkeydik. Muhtemelen yüzde 7’nin üzerinde büyüdük. 2018’de bu devam eder mi diye soru işaretleri var. Evet, devam edecek. Çünkü uzun süredir Türkiye’de de yatırımlar yavaş işliyor. Şimdi yatırımlar artacak. Ama diyebilirsiniz ki faiz yüksek. Nasıl yatırım olacak. Olacak, çünkü kapasite kullanım oranı şuan da yüzde 80’e dayanmış, ihracatçı sektörlerde yüzde 83. Talep varsa yatırım olur. Belirsizlik azaldı mı yatırım olur. Yatırım teşviklerini biz çok güçlü bir şekilde devreye soktuk. Kredi Garanti Fonunu şimdi yatırımlara odaklı halde çalıştırıyoruz. Geçen sene biz 1,3 milyon vatandaşımıza iş bulduk. Geçen sene geliri olmayan 1,3 milyon vatandaşımızın bu sene geliri var. Bu tüketimi destekliyor. Bir milyonun üzerinde kamuda alt işveren statüsünde çalışan işçilerimize şimdi kadro verileceği için bunların geleceğe olan güveni artacak, bunlar daha çok tüketecek. Turizmde ciddi bir toparlanma var. Kredi Garanti Fonu burada da yine devrede. Dış talepte de dünya ekonomisi büyüyor, dünya ticareti büyüyor. Dış talepte Türkiye’yi destekleyecek. Avrupa bizim en büyük pazarımız. İhracatımızın yarısını Avrupa’ya yapıyoruz. Turizmin yüzde 60’a yakını Avrupa kaynaklı. Türkiye’ye gelen yatırımın yüzde 75’i Avrupa’dan geliyor. Türkiye’ye gelen finansmanın yüzde 72’si Avrupa’dan geliyor. Avrupa’nın şuanda durumu çok iyi. Avrupa hızlı bir gelişme içerisinde, bu da bize yansıyacak. Komşularımız yükselen petrol fiyatlarından olumlu etkilenecekler. Bizim müteahhitlere daha çok iş verecekler, daha çok Türkiye’ye turist olarak gelecekler, dizilerimizi satın alacaklar ve Türkiye’den ev alacaklar, Türk mal ve hizmetlerine daha çok talep olacak” ifadelerini kullandı.

"Eski dönem kapanmıştır, molotof atan değil, top oynayan, gol atan çocuklar görüyoruz"

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy da eski dönemin kapandığını söyledi. Yeni Türkiye ile her şeyin daha güzel olduğunu belirten Aksoy, molotof atan değil, top oynayan, gol atan çocuklar gördüklerini dile getirdi. Aksoy, "20 yıl önce, hatta on yıl önce, hatta 5 yıl önce bu bölgenin insanı terörü konuşuyordu. Bu bölgenin insanı terörden çekiniyordu. Bu bölgenin insanı o ya da bu düzeyde teröre teslim olmuştu. Günlük yaşantısı, esenliği, mutluluğu terörden etkileniyordu. Yasa dışı terör örgütü PKK ve onun şehirlerdeki her zemindeki, her düzeydeki temsilcileri adeta bu halkı bir kıskaç altına almışlardı. Biz bunları yaşadık. Ama şimdi baktığımızda artık Güneydoğu halkı terörle ilgili, güvenlikle ilgili kaygılarından arınmış, geleceğini düşünüyor. Kamunun parasını klasik tabirle tüyü bitmemiş yetimin hakkının, gerçekten bu bölge halkı için harcanırsa sonuçlarının ne olabileceğini gördük. Artık eski dönem kapanmıştır. Artık taş atan, molotof atan çocuklar yerine, top oynayan çocuklar, gol atan güzel güzel çocuklar görüyoruz” dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman programın ardından Mardin'e hareket etti.

Osman Arslan -Hüseyin Sakar