TBMM Başkanı Kahraman ve Bakan Kaya’dan anlamlı ziyaret

Şişli ilçesinde Okmeydanı mevkinde bulunan ve Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han tarafından 19 Ağustos 1895 yılında inşası başlatılan Darülaceze Müessesi, o günden bu yana yaptığı hizmetlerle 122’nci seneyi geride bıraktı. Son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlanarak Bakanlık tarafından tarihi dokusu korunarak yenilenmesi ve genişletilmesi de gündemde olan Darülaceze, bugün TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı misafir etti. Kuruluş yıldönümünde gerçekleşen bu anlamlı ziyarette Milletvekilleri Ali Turan, Temel Coşkun, Yasin Yıldız, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve İdare Meclisi üyeleri de hazır bulundu. Darülaceze sakinlerinin ve Şişli gençlerinin de katıldığı etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Hafız Selman Okumuş’un ettiği duaya eşlik eden katılımcılara, Darülaceze ve Darülaceze’nin çalışmaları hakkındaki bilgileri görsel olarak da destekleyen bazı görüntüler izlettirildi.

“BU, KURUM İÇİN TARİHE DÜŞECEĞİMİZ BİR NOTTUR”

Etkinlik Darülaceze Müessesi Başkanı Hamza Cebeci’nin yaptığı konuşmayla devam etti. Başkan Cebeci, konuşmasında Aile Bakanı Kaya’nın kuruluşa verdiği destek ve gösterdiği ilgiye vurgu yaparak, “Bu, kurum için ve bizim için tarihe düşeceğimiz bir nottur. Aynı zamanda Sayın Meclis Başkanımızın yanında da genç, bu işi benimsemiş bir bakanımız var. Bu, benim için bir mutluluktur; beşinci bakanla çalışıyorum. Diğer bakanlarımızın buraya geldiğinin toplamı kadar Sayın Bakanımız buraya geldi” dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aile Bakanı Kaya’ya Darülaceze’yle özel olarak ilgilenmesi konusundaki sözlerini hatırlattı.

“DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR KURULUŞ”

Aile Bakanı Kaya da, Darülaceze’de bulunmanın hissiyatından bahsetti ve kuruluş hakkında bir de değerlendirme yaparak, “Gerçekten, buraya her geldiğimde aynı güzel duyguları yaşıyorum. Burası bizim için bir onur kaynağı. Tam 122 yıl önce Sultan Abdülhamid Han tarafından örnek bir hizmet modeli olarak, Darülaceze kurulmuş. Medeniyet tarihimizden çok önemli izler taşıyan bir kurum burası. Bu kaleyi değerli kılan, anlamlı kılan da buradaki sakinlerimiz, bizim yaşlılarımız, büyüklerimiz. Bugüne kadar 30 bini çocuk olmak üzere, 100 bine yakın kişiye şefkat yuvası olmuş, halen 600’e yakın insanımızı kuruluş felsefesinden ödün vermeden barındıran Darülaceze, cami, kilise ve havrayı da bir arada bulunduran yapısıyla dünyada eşi benzeri olmayan kuruluş aynı zamanda” dedi.

“UMUT, TÜRKİYE’DE”

Konuşmasına Avrupa ve Amerika’da artan ırkçı eylemlere değinerek devam eden Bakan Kaya, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün ırkçı eylemlerle Avrupa’da, Amerika’da birbirine katan bir zihniyet var ve bunlar insanlığın geleceği için bir umut olmaktan çok uzaklar. Umut, yine görüyoruz ki Anadolu’da. Umut, Türkiye’de. Bu, Afrika’nın, Orta Doğu’nun, Balkanların, Filistin’in umudu Türkiye.”

“SULTAN ABDÜLHAMİD HAN’LA BERABERİZ”

Açıklamalarına, “Tarihle iç içeyiz. Sultan Abdülhamid Han’la beraberiz. Onun bir eserindeyiz. Toplumun vicdanı, insani, İslami görevini ortaya koyması noktasında güzel bir eser ortaya konmuş” sözleriyle başlayan Meclis Başkanı Kahraman, ikindi ezanının okunmaya başlaması nedeniyle sözlerine ezan bitene kadar ara verdi. Kahraman, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece Aile Bakanı Kaya ile bir arada olduklarını hatırlatarak, kadınların ne kadar güçlü olduğunu o gece anladığını söyledi.

BATI’YA YÜKLENDİ

TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili Batı ülkelerini eleştirerek şunları kaydetti:

“O akşam bir başkaydı. Bir darbe akşamı değildi, Türkiye’nin işgal akşamıydı. Resmen işgaldi. Allah Allah. Cenab-ı Hak korudu. Bizi, kültür coğrafyamızdakiler hemen ziyarete geldiler, ama bu işin senaristleri bir ay sonra gelmeye başladılar. Cumhurbaşkanları, meclis başkanları geliyorlar, ‘Efendim, darbe atlattınız. Çok üzgünüz’ diyorlar, gerisini söylemiyorlar. Var ya hani, üç nokta konur. Gerisi şu: ’Emeğimizi boşa çıkardınız. Darbeyi önlediniz, çok üzgünüz.’ Üzülmeye devam edecekler. Üzülmeye devam edecekler. Biz de yürümeye devam edeceğiz.”

Etkinlik sonunda TBMM Başkanı Kahraman, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Darülaceze sakinlerine hayırlı bayramlar dileğinde bulunurken, Darülaceze Başkanı Cebeci’den, kuruluş sakinlerinin kendi elleriyle yaptığı bazı hediyeleri ve plaketleri Başkan Kahraman’a ve Bakan Kaya’ya takdim etti.

Hüseyin Coşkun