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TBMM Başkanı Kahraman’a ‘seymenlik beratı’ verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman’a sivil toplum kuruluşları tarafından ’seymenlik beratı’ verildi.

TBMM Başkanı Kahramana seymenlik beratı verildi

18 Temmuz 2017 19:45

Kahraman, TBMM Tören Salonu’nda eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın ve Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcilerini kabul etti. Şıvgın, TBMM Başkanı Kahraman’a 15 Temmuz’da gösterdiği kararlı duruş dolayısıyla ‘seymenlik beratı’ verilmesini kararlaştırdıklarını ifade etti. Ankara Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Palacı’nın yardımıyla seymen kıyafeti giyen Kahraman, daha sonra seymen andını okudu.

Kahraman, 15 temmuz’da işgalin önlendiğini belirterek, Türkiye’nin gönül coğrafyasındaki ülkelerin hemen Türkiye’nin yanında yer aldıklarını, diğer ülkelerin ise aradan zaman geçtikten sonra geldiklerini aktardı. Kahraman, “O gece parti ayrımı yoktu, varlık yokluk mücadelesi vardı. Partiler birer parmaktır ama hepsi bir bileğe bağlıdır. Dilerim ki o ruh devam eder. Güzel bir Türkiye’de hep birlikte olacağız. Türkiyemiz hep seymen olacak, efe olacak. Köküne bağlı olacak” şeklinde konuştu.

Kahraman, kültür milliyetçiliğinin altını çizerek, “Hak edeceksin hak. Şeklen giydin; olmaz. Toplumun buna ihtiyacı var. Eğer böyle olursa 15 Temmuzlar bir daha karşımıza çıkmaz" diye konuştu.

Ahmet Umur Öztürk 

Etiketler: ismail kahraman, Türkiye Büyük Millet Meclisi


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