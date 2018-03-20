TBMM Başkanı Kahraman'dan Afrin açıklaması

TBMM Başkanı Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin sınır güvenliğinin, milletin ve devletin bekasını devam kılmak üzere başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle taçlandırılmış olmasının herkesi gururlandırdığını belirterek, "Devletimizin bağımsızlığını ve milli bütünlüğünü hedef alan, sınırımızda yuvalanmaya çalışan terör unsurları, gayri milli çevrelerin ve dış mihrak desteklerine rağmen hedeflerine ulaşamamış, gördükleri ham hayaller suya düşmüştür. Şanlı ordumuzun azim ve kararlılıkla yürüttüğü, yüksek oranda milli imkanlarla üretilmiş ve geliştirilmiş harp, silah, araç ve mühimmatın kullanıldığı bu operasyonla sınırımız güvenli hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.

Kahraman, "Türkiye'mizin başka ülkelerin topraklarında gözü yoktur. Bu harekat devletimizin sınırlarını terör unsurlarından temizleme operasyonudur. Kahraman Mehmetçiğimizin bu harekatı, ülkelerinin güvenliği için savaşan Özgür Suriye Ordusu ile birlikte, terör unsurlarının günahsız ve masum insanları kalkan olarak kullanılmasına rağmen hiç bir sivile zarar vermemek için olağanüstü bir hassasiyetle yürütülmüştür" dedi.

Ahmet Umur Öztürk