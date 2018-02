TBMM Başkanı Kahraman’dan Çamlıca Camii’ne isim önerisi

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Üsküdar Kitap Fuarı başladı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve yönetmen Semih Kaplanoğlu ile çok sayıda kitapsever katıldı. Törende Üsküdar'ı anlatan tanıtım slaytı yayınlandı.

“Kitap şarja muhtaç değil, gençliğin kitabı sevmesi lazım”

Açılışta konuşan TBMM Başkanı Kahraman, “Kitaplar okunacak, tozlanmayacak. Kitap bir dost ve kitap, şarja muhtaç değil, hazır. Kitap dostluğu giderek gelişiyor. Üsküdar Belediyemiz gibi kurumlar kitap fuarları açıyorlar. Burada 4’üncüsündeyiz. Bu yılın da 2’nci kitap fuarındayız. 13 vilayette daha kitap fuarları var. Olmalı ve desteklenmeli yayınevleri. 2016’da 55 bin kitap 400 milyon kere basıldı. Bu rakam 2015’te 384 milyondu ve 51 bin tane kitap çıkmıştı. Çoğalıyor, çoğalması lazım. Gençliğin kitabı sevmesi lazım” dedi.

“İnşallah Çamlıca’daki caminin adı ‘Recep Tayyip Erdoğan Camii’ olur”

Kahraman, eskiden kongrelerin spor salonlarında yapıldığını, şimdi ise kongre ve kültür binalarının yaygınlaştığını kaydederek, “Ne kadar güzel bir şey, ne güzel gelişme. Cumhurbaşkanımızın damgasını vurduğu yerlerden birisi Türkiye’de olduğu gibi Üsküdar’dır. Ve inşallah Çamlıca’daki caminin adı ‘Recep Tayyip Erdoğan Camii’ olur. Kendinin kabul edeceğini zannetmiyorum ama zorlayalım. Bu isim uygun değil mi? Oyunuza sığınıyorum. Kabul edenler ve kabul edenler? Saf demokrasi bu, oylama böyle yapılır” sözleri üzerine salondaki kitapseverler alkışladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, “Bugün Üsküdar’da kitap kokusu, deniz kokusu, ağaç kokusu, toprak kokusu hepsi birbirine karıştı. Kitap kokusunun bu kadar güzel armoni olduğunu zannetmiyorum bir kez daha. Üsküdar’a kitap çok yakışıyor. Bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. 100’ü aşkın yayınevi, 250 yazarımızla birlikte 18 Şubat’a kadar devam edecek olan bu kitap fuarında özellikle gençlerimizin ilgi ve alakası bizleri mutlu ediyor” dedi.

“Kitaba olan sevdamız devam ettiği sürece güçlü Türkiye bizim olacak”

Fuarın 100 binin üzerinde ziyaretçisinin olacağını tahmin ettiklerini belirten Türkmen, “Gençlerimizi tebrik ediyorum. Kitaba olan sevdamız devam ettiği sürece her zaman güçlü Türkiye bizim olacak demektir. Geçmişle gelecek adına önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum kitap fuarlarının. Meclis başkanımızın ifade ettiği gibi kitabın bir şarja ihtiyacı yok. Her dönem taze, her dönem okunmaya hazır. Hayırlı olsun. Bu sene onur konuğumuz Semih Kaplanoğlu, onur yazarımız Mehmet Görmez hocamız. Burada okurlarıyla buluşacaklar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Kahraman’a Üsküdar ilini simgeleyen hediyeler takdim edildi. Ardından Kahraman, Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez, yönetmen Semih Kaplanoğlu ve milletvekilleri kurdeleyi keserek kitap fuarının açılışını yaptı.