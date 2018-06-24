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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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TBMM Başkanı Kahraman'ın oy kullandığı sandıktaki sonuçlar belli oldu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın oy kullandığı sandıktan Muharrem İnce'ye 257 oy, CHP'ye ise 216 oy çıktı.

TBMM Başkanı Kahramanın oy kullandığı sandıktaki sonuçlar belli oldu

24 Haziran 2018 18:58

TBMM Başkanı Kahraman'ın oy kullandığı Çankaya İlkokulundaki 1146 nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 383 seçmenden 308’i oyunu kullandı, 3 kişinin oyu geçersiz sayıldı. Sandıktan, cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan'a 31, Muharrem İnce'ye 257, Meral Akşener'e 13, Selahattin Demirtaş'a 2, Temel Karamollaoğlu'na 1, Doğu Perinçek'e ise 1 oy çıktı.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti'ye 26, CHP'ye 216, MHP'ye 4, İYİ Parti'ye 29, HDP'ye 23, SP'ye 0, Vatan Partisi'ne 0 HÜDA-PAR'a 0, BTP'ye 0, bağımsız aday Ali Rıza Aydın’a ise 3 oy çıktı. Millet İttifakı’na 3, Cumhur İttifakı’na ise 1 oy verildi. 

Abdullah Sarica
 

 

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