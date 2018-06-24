TBMM Başkanı Kahraman'ın oy kullandığı sandıktaki sonuçlar belli oldu

TBMM Başkanı Kahraman'ın oy kullandığı Çankaya İlkokulundaki 1146 nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 383 seçmenden 308’i oyunu kullandı, 3 kişinin oyu geçersiz sayıldı. Sandıktan, cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan'a 31, Muharrem İnce'ye 257, Meral Akşener'e 13, Selahattin Demirtaş'a 2, Temel Karamollaoğlu'na 1, Doğu Perinçek'e ise 1 oy çıktı.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti'ye 26, CHP'ye 216, MHP'ye 4, İYİ Parti'ye 29, HDP'ye 23, SP'ye 0, Vatan Partisi'ne 0 HÜDA-PAR'a 0, BTP'ye 0, bağımsız aday Ali Rıza Aydın’a ise 3 oy çıktı. Millet İttifakı’na 3, Cumhur İttifakı’na ise 1 oy verildi.

Abdullah Sarica

