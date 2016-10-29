TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı açılışında konuştu. Kahraman, Türkiye’ye bir eserin daha kazandırıldığının altını çizerek, “Fevkalade bir eserle yine tanıştık. Yine Türkiye’mize bir eser daha kazandırdınız. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 1856 demir yolları inşaatının başlangıcı şimdi 160’ncı yıldayız. Çeşitli zamanlarda güzel eserler meydana getirildi. Bir ara duraklama meydana geldi. Onu hızlandırdınız ve güzel bir esere kavuştuk. Kısa zamanda tamamlanan ve Ankara’mıza her yönden katkısı olacak bir eserle karşılaştık yan yanayız. Böyle bir eseri kazandık” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’MİZİN GELİŞMESİNİ İSTEMEYENLER 15 TEMMUZ’DA BİR HAİNLİK İSYANINA GİRİŞTİLER"

15 Temmuz darbe girişimine değinen Kahraman, “Çok kısa bir zamanda bin 426 kilometrelik Hicaz Demiryolu inşa edilmişti. Demiryolu her zaman önemini koruyan bir ulaşım aracı. Sizler bir yer birçok saha yanında demiryolunu da ayağa kaldırdınız şahlandırdınız. Eserlere eser kattınız. Bütün emek verenlerden Allah razı olsun. Türkiye’mizin bu gelişmesini istemeyenler 15 Temmuz’da bir hainlik bir isyanına giriştiler. Gaye bu günlerde bu tip meselelere Türkiye’yi kavuşturmamak, ilerlemesini durdurmaktı ama Cenab-ı Hak en büyük hesap sahibi sizin meydanlara çağrınızla ülkemiz büyük bir badireden kurtuldu” değerlendirmesinde bulundu.

“Öyle bir hain teşebbüs muvaffak olsaydı bu tip eserlere kavuşacak mıydık?” diyen Kahraman, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Hayır. Türkiye’nin önü kesilecekti. Bölünmüş iç kargaşalıkta olan içi kargaşalıkla dolu olan bir Türkiye ve bu gelişmeyi önlemek isteyenlere karşı Türkiye dimdik ayakta oldu. Çağrınızla meydanlar doldu ve Türkiye’miz büyük bir badireyi atlattı. Şehitler verdik. Onlar bu tip eserlerin devamı için ve ay yıldızımızın dalgalanması için şehit oldular. Hepsini rahmetle, minnetle anıyoruz. Ankara’mıza, Türkiye’mize bu eser hayırlı olsun.”