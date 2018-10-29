TBMM Başkanı Yıldırım yeni havalimanı açılışında konuştu

İstanbul Havalimanı'nın yapımı tamamlanan ilk etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. İstanbul Havalimanı terminalinde gerçekleştirilen tören, müzik dinletisi ile başladı. Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katıldığı törende, yeni havalimanının yapım aşamasını anlatan bir film gösterildi. Törenin başlangıcında şehitler için saygı duruşu gerçekleştirildi ve istiklal marşı okundu.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, havalimanının özelliklerini anlatarak, “Havalimanımızın ilk etabı ile yılda 90 milyon yolcuya, tamamlandığında ise 200 milyon yolcuya hizmet verecek. Bu tesiste 225 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak. 300'den fazla uçuş noktası ile dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden biri olacak. Ülkemize sefer düzenleyemeyen havayolu şirketleri, havalimanımıza tahditsiz uçuş yapabilecek. Dünya nüfusunun 3‘te 1'i İstanbul'a bağlanacak. Hedefimiz tüm etaplar tamamlandığında yolcu sıralamasında liderlik koltuğuna oturmak” diye konuştu.

Havalimanında toplam 665 adet yürüyen bant, yürüyen merdiven, asansör tesis edildiğini ve yolcuların uçağa kolayca ulaşımının hedeflendiğini vurgulayan Bakan Turhan, “Bu havalimanı dünyanın en güvenli havalimanı olarak dizayn edildi. Terminal binası içerisinde gelişmiş teknolojileri-ray cihazları, vücut tarayıcıları, bomba iz dedektörleri gibi pek çok sistem kullanıldı. 114 uçak aynı anda terminale yanaşabilecek. Dünyanın en büyük gövdeli uçak tipleri de yeni terminalimize rahatlıkla yanaşabilecek. İlk etapta 4 adet pistimizi hizmete açıyoruz. Pistlerin tamamı en kötü hava koşularında iniş kalkış yapabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Uçakların yer hareketlerinin araç trafiğinden etkilenmemesi adına yeraltı tünelleri, yakıt ikmalleri için 105 kilometrelik özel şebeke ağı teşkil edildi. Tüm bunları barındıran zafer anıtını 42 ay gibi kısa sürede gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise tarihi bir gün yaşandığını vurgulayarak, “Yüreğimiz coşturan, sevincimizi katlayan, heyecanımızı arttıran böylesine bir eser milletimizin onur ve gurur meselesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesi üstüne çıkma hedeflerinden birisi daha bu açılışla gerçeğe dönüşmüştür. Modern mimarinin bütün detaylarını kullanarak yapılan bu havalimanı dünyada ses getirecek önemli bir eserdir. Teknolojinin bütün imkanları ve yenilikleri bu havalimanında mevcuttur. Projelendirirken gerçekleştirilemeyeceği ileri sürülmüştü. İnşaat başlanırken kaynak bulunamayacağı söylenmişti. Acımasızca eleştiriler oldu. Vatan şairi Namık Kemal, ‘Uslanmaz kendini insan bilen, halka hizmetten' diyor ya. Siz de biz de aynısı yaptık. Çalışmaktan uslanmadık. Eleştirilerden yılmadık. Hamdolsun bugünlere ulaştık” şeklinde konuştu.

İsmail Coşkun - Murat Ergin - Emrah Kuş - Ferhat Yasak - Ufuk Kıvık

