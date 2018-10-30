TBMM Başkanı Yıldırım'dan 'İstanbul Havalimanı' değerlendirmesi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Arjantin ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havaalanı'nda basına açıklamalarda bulundu. Sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Yıldırım, “Bugün ayrıca Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümüyle beraber Türkiye'nin gurur projesi birinci etabı tamamlanmış olan İstanbul Havalimanı'nı da açılışını yaptık. Yeni havalimanımızın ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Beraberindeki ekiple birlikte G20 Meclis Başkanları Bölge Toplantısı'nda yer almak üzere Arjantin'e harekete geçeceklerini aktaran Yıldırım, “G20, 2008'de yaşanan küresel krizden sonra kurulmuş önemli bir organizasyon. Dünyanın önde gelen 20 ülkesinin bir araya gelmesiyle küresel ekonominin sorunlarına çare bulmak adına her yıl toplantılar düzenleniyor. Ayrıca dünyanın gelecekte karşılaşacağı muhtemel sorunlar da masaya yatırılıyor. Bu konular her yıl bir ülkenin ev sahipliğinde tartışılıyor, görüşülüyor. G20 ülkeleri dediğimiz zaman dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'inden bahsediyoruz. Dünya ticaretinin yüzde 75'ini elinde bulunduruyor ve dünya nüfusunun da 3'te 2'si 20 ülkelerinden oluşuyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye olarak G20 toplantılarına aktif katkılar vermeye devam edeceğiz”

Türkiye'nin 2015 yılında Antalya'da gerçekleştirilen zirve ile başarılı bir G20 organizasyonuna ev sahipliği yaptığını hatırlatan Binali Yıldırım, Türkiye'nin G20 toplantılarına aktif katkılar vermeye devam edeceğini vurguladı. Yıldırım şunları aktardı:

“Parlamenterler düzeyinde tesis edilen bu G20 platformunun diğer ülke vatandaşları tarafından daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Bu katılacağımız zirvenin konuları kalkınmanın finansmanı, meclislerin G20 içerisindeki rolü, kadının güçlendirilmesi gibi üç tane ana başlık var. Bu toplantıların her birinde ülkemiz adına görüşlerimizi ifade etme fırsatı bulacağız. Ayrıca yan toplantılar da olacak. İşin geçeceği, yolsuzlukla mücadele, değişen dünyanın karşılaştığı sınamalarla nasıl baş edilecek ve sürdürülebilir ticaret, etkin yönetimin sağlanması gibi konularda da oturumlar yapılacak. Burada görüşlerimizi paylaşmış olacağız. Ziyaret çerçevesinde ikili görüşmeler de yapacağız, değişik ülkelerin parlamento başkanlarıyla. Arjantin Parlamentosunun her iki kanadıyla Arjantin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleriyle de görüşme fırsatımız olarak.”

“Herkesin kolayca aklına yerleşecek bir isim oldu”

Yıldırım, İstanbul'da bugün açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nın ismiyle ilgili bir soru üzerine, “İsmiyle müsemma bir İstanbul Havalimanı. İstanbul'dan güzel bir isim de yok. İstanbul sadece Türkiye'nin en büyük, en güzel şehri değil, aynı zamanda dünyanın en iyi şehri. Napolyon'un ‘Eğer dünya tek devlet olsa başkentini İstanbul yapardım' diye söylediği laf var. İstanbul o kadar dünya için de ülkemiz için de güzel bir şehir. Herkesin kolayca aklına yerleşecek bir isim oldu. Havaalanımız sadece dünyanın en büyüğü olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünya rotasını da değiştirecek bir havalimanı. Bu havalimanıyla birlikte artık havacılığın merkezi Batı'dan Doğu'ya doğru, Türkiye üzerinde yoğunlaşacak. Gerek Afrika, gerek Avrupa gerekse Ortadoğu ve Orta Asya üzerinde tam bir transfer merkezine dönüşmüş olacak” cevabını verdi.

“İstanbul Havalimanı şu anki haliyle bile dünyanın en büyükleri arasında”

Türkiye'nin bulunduğu konuma tesadüfi olarak ulaşmadığının altını çizen Yıldırım, “Son 15 yılda havacılıkta yapılan çalışmalar neticesinde dünya havacılığından aldığımız pay 3 kat arttı. Ülkemiz ve bölge ülkeleri açısından da çok önemli olan bu havalimanı bundan sonra 2 etap daha yapılacak. 250 milyona kadar kapasite yükselecek. Arazi buna müsait. Şu haliyle bile dünyanın en büyüğü diyebiliriz. Şu anda 88 milyon kapasitemiz dolayısıyla en büyükler arasında şimdiden yerini almış durumda. Hayırlı uğuru olsun güzel hizmetlere vesile olsun, bütün emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Caner Ünver - Musa Erdoğan

