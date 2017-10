TBMM Başkanvekili Aydın: 'Aile ve sosyal politikalar Müdürlüğü sıradan bir müdürlük değil'

Ziyarete ilişkin konuşan TBMM Başkanvekili Aydın her alanda milletin hizmetkarı olduklarını vurgulayarak, “Meclisin kapanmasını fırsat bilerek Adıyaman’da bir takım programlar yaptık. Her daim halkımızın arasındayız. Meclisin yoğunluğundan fırsat bularak seçim bölgemizde, ilimiz ve tüm ilçelerimizde, köylerimizde ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu çerçevede kurum ve kuruluşlarımızı da ziyaret etmek istedik. Bu ziyaretlerde bir takım bilgilendirmeler, bizlere düşen ihtiyaçlar, proje anlamında destek talepleri olursa arkadaşlarımızla birlikte bunları değerlendiriyoruz. Bu çerçevede Aile ve Sosyal İl Müdürlüğümüz Fehmi Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte bu kuruma ilimize en üst seviyede hizmeti nasıl verebiliriz gayreti içindeler. Ben müdürümüz Fehmi Çelik ve tüm kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu kurum sıradan bir kurum değil. Sosyal devlet olmanın gereği olarak hem ailenin korunması, hem de toplumun dezavantajlı tüm gruplarının bir şekilde destek gördüğü bir kurum” dedi.

Aydın ayrıca, “Evde bakım hizmetlerinde 2017 yılı içinde 58 milyon liralık bir destekten bahsedildi. 6 bin 700 engelli kardeşimize bu yıl içinde bu zaman zarfıyla diğer destekleri de dahil ettiğimizde 70 milyon liraya varan ciddi bir destek verilmiştir. Adıyaman vatanına milletine bağlı çok güzel bir şehir. Bu şehirde yaşayan her kişinin her sorunu aynı şekilde bizim de bir sorunumuzdur. Gerek seçilmişler olarak bizler, gerekse de atanmışlar olarak kurum müdürlerimiz çözüm noktasında her şeyi yapıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz de kendilerine bir hedef koymuşlar. Bir Ar-Ge çalışması yapıyorlar. Adıyaman’da her yere gireceğiz. Adıyaman’daki herkes bizim yerimizi bilecek. Halkımız bu kurumdan hangi destekleri alabileceğini öğrenecek. Bu anlamda arkadaşlara ciddi bir görev düşüyor. Bizden yardım istemelerini beklemeden, biz gidip arayıp bulacağız. Her eve biz gireceğiz. Her evde ne kadar ihtiyaç var bu konuda bir envanter çıkarmak zorundayız. Pek çok insan kurumun ne tür destek verdiğini bilmeyebilir veya bildiği halde erindiğinden gelmeyenlerin gelişini beklemeden, Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü olarak bu şehirde yaşayan yardıma muhtaç her kim varsa bizim gidip bulmamız ve gerekli tüm destekleri sağlamamız lazım. Bu duyarlılıktan dolayı da ben arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yeni görevinde Fehmi Çelik beye ve tüm ekip arkadaşlarına başarılar dilerim” dedi.

Ahmet Arslantaş