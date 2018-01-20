TBMM Başkanvekili Aydın: 'Amerika çok olmaya başladı'

Amerika’da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçede anlaşamayınca Amerikan yönetiminin kepenk kapatmasıyla ilgili TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın açıklamada bulundu. Amerika’nın çok olmaya başladığına dikkat çeken Ahmet Aydın konuşmasında, “Kudüs konusunda bütün dünyayı bir araya getirerek Amerika’yı adete dizginleyen bir Türkiye var. Bunun bilinmesi lazım. Bunu başaran bir Türkiye var artık. Son dakika haberlerde Amerika’da hükümeti kepenk kapattı diyor. Amerika’da artık kurumlara kilit vuracak. Bir hükümet krizi çıktı. Bütçeyi geçiremedi, senatoya takıldı, yüz binlerce kişi ücretsiz izne ayrılacak, kurumlar kapatılacak diyor. Amerika çok olmaya başladı. Amerika adaletle değil, Amerika zulümle bir şekilde hükmetmeye çalışıyor. Bu gün dünyanın her yerinde nerede bir mazlum nerede bir mağdur var ise baktığınızda batının o çifte standardını görürsünüz. Kimi zaman Amerika kimi zamanda batının başka bir ülkesi olabilir” dedi.

Aydın konuşmasının devamında, “Türkiye bu gün kendi ulusal güvenliğimi koruyabilecek güçteyim. Benim sınırlarımda bana bir tehdit olduğu takdirde ben Amerika’dan rıza almak zorunda değilim, ben Batı destek olmasa da Türkiye olarak kendi ulusal menfaatlerimi, kendi çıkarlarımı koruyacak güçte ve kabiliyetteyim diyor” ifadelerini kullandı.

Ahmet Arslantaş