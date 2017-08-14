TBMM Başkanvekili Aydın’dan ‘Eren Bülbül’ açıklaması

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Eren Bülbül’e Allahtan rahmet dileyen Başkanvekili Aydın, “Maalesef son zamanlarda terör örgütlerinin eylemlerine baktığımızda yapmış oldukları eylemlerin niteliğini de gördüğümüzde hunharca, alçakça daha çocuk denecek yaştaki insanların kanına girdiklerini görüyoruz. Bu da terör örgütünün aslında tükenmişliğini gösteriyor. Yani masum insanlara pusu kurarak saldırmak kadın, çocuk, yaşlı demeden hiçbir değer tanımadan ahlaksızca hain bir şekilde insanlarımıza kurşun sıkmak izah edilebilir bir durum değil. Bu onların çamura battığını, tükenmeye yakın olduğunu ve bitişinin göstergesidir. Çünkü çamura batan çırpınır ve çırpındıkça batmaya devam eder. Bu son çırpınışları bu tükenişlerini gösteriyor aynı zamanda. Biz iyi ki varsın Eren diyoruz. İyi ki varsınız Erenler diyoruz.

Eğer gerçekten özgür bir şekilde bir ve beraber olarak yaşayabiliyorsak, bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa ve ilelebet bu ülke payidar kalacaksa muhakkak ki şehitlerimizin sayesindedir. İşte Eren kardeşimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle şükranla yad ediyoruz Rabbim mekanlarını cennet eylesin tüm yakınlarına milletimize başsağlığı diliyoruz.

Teröre verebileceğimiz en güzel cevap da millet olarak birliktelikten geçiyor, birlik ve beraber olmaktan, kardeşçe yaşamaktan geçiyor. Çünkü terör milletin birliğine karşı girişilen bir operasyondur. Terör kardeşliğimize göz dikmiş, terör bu ülkeyi bölmek parçalamak adına insanlarımızı adeta şehit ediyor dolayısıyla teröre karşı verilebilecek millet olarak en büyük cevabımız her zamankinden çok daha fazla birliğimiz ve beraberliğimizdir.

Bu anlamda da bütün herkese çağrımız, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun partimiz, fikrimiz, zikrimiz, ideolojimiz etnik yapımız ne olursa olsun ne olursunuz bu ülkenin toplumsal meselesi olan, bu milletin birliğine karşı olan teröre karşı Türkiye ortak paydasında birliğimizle, beraberliğimizle teröre karşı mücadelemizi sürdürelim diyorum. Tekrardan terörü bir kez daha lanetliyorum ve şehitlerimize rahmet diliyorum” şeklinde konuştu

Hüseyin Türkoğlu