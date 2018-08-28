Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

TBMM Başkanvekili Şentop’tan Macron'a tepki

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Türkiye tarihi Fransa Cumhurbaşkanının dönemsel olarak tasnif ve değerlendirme kapasitesini aşacak zenginliktedir" dedi.

TBMM Başkanvekili Şentoptan Macrona tepki

28 Ağustos 2018 23:23

Fransız diplomat ve yetkililerle bir araya gelen ve Türkiye hakkında, “Erdoğan’ın Türkiyesi Mustafa Kemal’in dönemindeki Türkiye değil. Ama Türkiye ile yeni bir tip ilişki tesis edilmeli” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepkiler devam ediyor. 

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak yaptığı açıklamayla Macron’a tepki gösterdi. Şentop, "Sayın Macron’a: Macron Fransası, Petain Fransası mıdır; de Gaulle Fransası mıdır? Türkiye tarihi, Fransa Cumhurbaşkanı’nın dönemsel olarak tasnif ve değerlendirme kapasitesini aşacak zenginliktedir. Fransa tarihi, bir merak ve meşguliyet olarak Macron’a kafi gelir" dedi.  

Vedat Bayraktar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç