TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başbakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Hazine Müsteşarlığı bütçeleri görüşmeleri düzenleniyor. Halkların Demokratik Partisi milletvekillerinin konuşmaları sırasında HDP'li tutuklu milletvekillerinin fotoğrafları kürsüde bulundu.

Ayrıca, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, TBMM Genel Kurulu’nu ziyaret etti.

Ahmet Umur Öztürk



