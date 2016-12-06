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TBMM bütçe maratonu devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe maratonu devam ediyor.

TBMM bütçe maratonu devam ediyor

06 Aralık 2016 14:51

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başbakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Hazine Müsteşarlığı bütçeleri görüşmeleri düzenleniyor. Halkların Demokratik Partisi milletvekillerinin konuşmaları sırasında HDP'li tutuklu milletvekillerinin fotoğrafları kürsüde bulundu.
Ayrıca, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, TBMM Genel Kurulu’nu ziyaret etti.

Ahmet Umur Öztürk

 


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