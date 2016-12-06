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TBMM Genel Kurul'da muhalefet partileri arasında tartışma

TBMM Genel Kurulu'nda CHP ile MHP arasında ‘cumhurbaşkanı’ tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulda muhalefet partileri arasında tartışma

06 Aralık 2016 18:44

TBMM Genel Kurul’da bütçe görüşmeleri devam ediyor. CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, Türkiye’de herkesin tedirgin olduğunu savunarak, “Birilerine bir siyasi görev verilmiş gibi başkanlığın peşinde koşan bir siyaset tarzı gelişmeye çalışıyor. Bunların eski söylemlerine bakıyoruz, eski söylemleriyle çelişen tavırlar siyaseti her zaman için güvenilir kurumların en sonunda gösteriyor. Bu örnekten yola çıkarak, çelişkiler yumağı var karşımızda, pişmanlıklar sahnesi var siyasette, ikiyüzlü politika örnekleri var. Kötü, teslimiyetçi, inandırıcılıktan uzak siyaset tavırları var. Sizler büyük kalabalıklar toplayabilirsiniz, oluşturduğunuz medya havuzlarında istediğiniz kurum ve kişileri haysiyet suikastlarıyla karşı karşıya bırakabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Koç’un kendileriyle ilgili olmayan bir konuda kendilerini itham ettiğini belirterek, “2014 Ağustosunda cumhurbaşkanının seçimle gelmesinden itibaren bilhassa doğan ve hukuka ilişkin birtakım hukuk dışı, anayasayı tanımayan, Anayasa Mahkemesini de, kararlarını da tanımadığını açık açık ifade eden bir Sayın Cumhurbaşkanını elbette muhalefet olarak hepimiz ikaz da ettik. Fakat fiili durumdan şu polemiğe ve demagojiye girmememiz gerekir: Şu anki -bizi, Milliyetçi Hareket Partisi olarak- fiili durumun en önemli müsebbiplerinden birisi anayasadaki, Cumhurbaşkanının sorumsuzluğuna ilişkin düzenlemelerdir. Bir kere, eğer, önümüzdeki günlerde gelecek olan anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanına belli bir -bu konuda- hukuki ve siyasi sorumluluğun getirilmesi halinde anayasal olarak da bu fiili durumun sona erdirilmesi imkanı da olacaktır" dedi.

Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok partili parlamenter sistemden yana olduklarını belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmayan, üzerinde tahmin yürütülen bir anayasa değişikliği üzerinde spekülasyon yapıldığını ifade etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da, “Sandık var, yarın da olacak. O sandığa da, millet iradesine de sahip çıkacağız. 2014 halk tarafından ilk defa seçilen cumhurbaşkanı, halk seçmeye başladığında cumhurbaşkanı siyasi kişiliktir. Her şeye ilişkin görüşlerini açıklama durumundadır. Cumhurbaşkanları görüşlerini açıklar ama herkes görevini yapar. Bütün bunlar yasalar çerçevesinde olur” diye konuştu. 

Ahmet Umur Öztürk
 

Etiketler: chp, MHP, tartışma


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