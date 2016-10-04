TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başladı. TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, başkanlığında toplanan Genel Kurul’da konuşma yaptı. Bahçekapılı, 15-16 Temmuz milli demokratik halk devrimini gerçekleştiren halkın en büyük gücün kendisi olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, "İnanıyorum ki bu gücün Gazi Meclis’teki temsilcileri olan bizler yeni yasama yılında yaptığımız tüm çalışmalarda bu gerçeği unutmayacağız. Bu yasama yılında yapacağımız her çalışmanın ülkemiz yararına olacağına inanıyorum. Dilerim ki bu yasama yılında çalışmalarımız esnasında birbirimizle olan davranışlarımız iyi niyet ve samimiyet duyguları üzerine kurulur. Bu bağlamda, 26'ncı dönemin ikinci yasama yılının ülkemiz, milletimiz ve hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıklı ve başarılarla dolu bir yasama yılı geçirmenizi temenni ediyorum. Sayın milletvekilleri, Meclisimizin ilk başkanı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Meclisimize başkanlık etmiş, üye olarak bulunmuş bütün siyaset adamlarımızı, şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk

ANKARA