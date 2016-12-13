Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » TBMM Genel Kurulunda 'anayasa değişikliği teklifinde değişiklik' tartışması

TBMM Genel Kurulunda 'anayasa değişikliği teklifinde değişiklik' tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisinde anayasa değişikliği teklifinde değişiklik yapılıp yapılmadığı konusu tartışmalara yol açtı.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinde değişiklik tartışması

13 Aralık 2016 17:48

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Meclis Başkanlığından alınan bilgiyi Genel Kurul’da paylaştı. Buldan, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi 10 Aralık Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’a sunulmuştur. Söz konusu teklif aynı tarihte gereği için Genel Sekreterliğe havale edilmiş, genel evrakta kayıt altına alınarak, evrak numarası verilmiştir. Teklif her kanun tasarı ve teklifi için gerçekleştirilen rutin inceleme aşamasından geçtikten sonra 12 Aralık Pazartesi günü Sayın Meclis Başkanı’nın imzasıyla Anayasa Komisyonu’na havale edilmiştir. Yine, her kanun tasarı ve teklifi gibi havale işleminden sonra teklif tbmm.gov.tr internet sitesinden erişime açılmıştır. Her aşaması kayıt altında olan bu işlemler sırasında teklifte her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. Zaten Başkanlığımızın bu yönde bir yetkisi bulunmamaktadır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şunları kaydetti:
"O gün yapılan basın açıklamasının ardından kamuoyu ve bizlerle paylaşılan metinde madde 67’nin çıkarılması öngörülüyordu. Meclis Başkanlığı’na sorduğumuz soru şu; 67. Madde çıkarılmasından vazgeçilmiş. Bu sırada teklifin geri çekmesi oldu mu? Olmadığı anlaşılıyor. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 316 milletvekiliyle vermiş olduğu teklifle, kamuoyuyla paylaşılan teklif arasında bir fark olduğu anlaşılıyor. Açıklamayı yaptıkları metinle, verilecek metin arasında farklılığa da hakim olmadıkları anlaşılıyor. Görmedikleri metne 316 imza toplamaları eleştirilen bir grubun altına imza attıkları sandıkları metinle verilen metin ardasında fark var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bunu açıklaması lazım. Bu metni Mehmet Parsak ile açıklamışlardı. Bu konuda değişiklikten Mehmet Parsak’ın dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi’nin haberdar olup olmadığı konusunda kamuoyuyla bizi de meraklandırır. MHP açısından eleştiri konusu olamaz. AKP ‘biz bu metni verdik’ diye paylaşıyor, içeriden başka metin çıkıyor." 

Ahmet Umur Öztürk
 

Etiketler: anayasa değişikliği, tbmm


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç