TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Meclis Başkanlığından alınan bilgiyi Genel Kurul’da paylaştı. Buldan, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi 10 Aralık Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’a sunulmuştur. Söz konusu teklif aynı tarihte gereği için Genel Sekreterliğe havale edilmiş, genel evrakta kayıt altına alınarak, evrak numarası verilmiştir. Teklif her kanun tasarı ve teklifi için gerçekleştirilen rutin inceleme aşamasından geçtikten sonra 12 Aralık Pazartesi günü Sayın Meclis Başkanı’nın imzasıyla Anayasa Komisyonu’na havale edilmiştir. Yine, her kanun tasarı ve teklifi gibi havale işleminden sonra teklif tbmm.gov.tr internet sitesinden erişime açılmıştır. Her aşaması kayıt altında olan bu işlemler sırasında teklifte her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. Zaten Başkanlığımızın bu yönde bir yetkisi bulunmamaktadır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şunları kaydetti:

"O gün yapılan basın açıklamasının ardından kamuoyu ve bizlerle paylaşılan metinde madde 67’nin çıkarılması öngörülüyordu. Meclis Başkanlığı’na sorduğumuz soru şu; 67. Madde çıkarılmasından vazgeçilmiş. Bu sırada teklifin geri çekmesi oldu mu? Olmadığı anlaşılıyor. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 316 milletvekiliyle vermiş olduğu teklifle, kamuoyuyla paylaşılan teklif arasında bir fark olduğu anlaşılıyor. Açıklamayı yaptıkları metinle, verilecek metin arasında farklılığa da hakim olmadıkları anlaşılıyor. Görmedikleri metne 316 imza toplamaları eleştirilen bir grubun altına imza attıkları sandıkları metinle verilen metin ardasında fark var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bunu açıklaması lazım. Bu metni Mehmet Parsak ile açıklamışlardı. Bu konuda değişiklikten Mehmet Parsak’ın dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi’nin haberdar olup olmadığı konusunda kamuoyuyla bizi de meraklandırır. MHP açısından eleştiri konusu olamaz. AKP ‘biz bu metni verdik’ diye paylaşıyor, içeriden başka metin çıkıyor."

