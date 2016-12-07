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TBMM Genel Kurulunda Ege adaları tartışması

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında Ege adaları tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda Ege adaları tartışması

07 Aralık 2016 15:35

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında tartışma çıktı. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Balkanlar başta olmak üzere birçok bölgenin vücuttan kopartılan uzuvlar gibi olduğunu belirterek, “Sizin Balkanlarla, gönül coğrafyamızla yaşayan kardeşlerimizle ilgili feryadımızda bu ağrının bir tezahürüdür. Bütçe görüşmelerin ilk gününde Ege adaları ile ilgili bir tartışma yaşandı. CHP’li Tanju Özcan gerçekle yakından uzaktan alakası olmayacak şekilde iktidarımıza ve partimize yönelik suçlamalarda bulundu” ifadelerini kullandı.

Ege adalarına ilişkin olarak Çavuşoğlu, “Ege adaları 1923 yılında Lozan’la bırakılmış değildir. Ege adaları 1947 yılında Paris Anlaşması’yla CHP hükümeti döneminde Yunanistan’a bırakılmıştır. O tarihte hükümet adalar konusunda İngiliz büyükelçisiyle marifetiyle görüşmelere katılmak istemiştir. Maalesef bu taleplere İngiliz hükümeti cevap bile vermemiştir. O tarihte Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olan Feridun Ceval, anılarında, ‘Konferans münasebetiyle genel sekreter sıfatıyla hükümete toplantıya katılacağı konusunda teşebbüste bulunup bulunmayacağını sordum. Hükümet toplandı ve bir karar verdi. Katılmayacağı söyledi. Ne yazık ki o tarihte ege adaları elimizden çıktı’ diyor” şeklinde konuştu.

“GERÇEKLERİ ÇARPITMAK ADINA BİR ÇALIŞMA”

CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü de, “Adalar meselesini sizin sadece Lozan ile açıklamanız mümkün değil. Adalar konusunu inceleyeceksiniz, Trablusgarp Savaşı’na gideceksiniz, buraların İtalya’ya nasıl bırakıldığını göreceksiniz. Ama ben şunu söylemek istiyorum; bu konu bugün Yunanistan’ın bayrak çektiği, Türkiye sınırları içinde kalan ada mevzuunu örtbas etmek amacıyla sizin gündeme getirdiğiniz gerçekleri çarpıtmak adına bir çalışmadır” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu da, Köprülü’ye yönelik olarak, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’na söylesin. Hep Türkiye aleyhine Avrupa Birliği kararlarına omuz vermek yerine, azınlıklar içinde verilen kararlara da Avrupa Birliği’ne bir şey söylesin. Adalar mevzusu, Lozan’la ilgili bir mevzu değildir. Adalar mevzusu 1945 tarihinden sonra, gündeme gelmiş bir konudur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1947 yılında Paris Konferansı toplanacağı zaman İngiltere Türk Dışişleri yetkililerine Türkiye’nin bu müzakerelere bir delegasyon göndermesini istemiştir. Bunu kabul etmeyince İngiltere büyükelçisi marifetiyle hiç olmazsa gözlemci göndermesi istemiştir. Bu da kabul edilmemiştir” ifadelerini kullandı.


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