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TBMM Genel Kurulu’nda Ermeni soykırımı tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘Ermeni soykırımı ‘ tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda Ermeni soykırımı tartışması

14 Ocak 2017 01:39

Anayasa değişikliği teklifi 11. Madde görüşmeleri devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi İstanbul milletvekili Garo Paylan, 11. Madde üzerinde HDP Grubu adına konuştu. Paylan, kurumların güçlendiğinde Türkiye’nin huzur bulduğunu ifade etti. Paylan, tek adam diktatörlüklerinde, darbeler zamanın fakirleştiklerini belirterek, Ermeni toplumunun ilk anayasayı Ermeni nizamnamesi ile gerçekleştirdiğini söyledi. Paylan, Ermeni, Yahudi Rum Suryüani halkının soykırımlar ile yok edildiğini iddia ederek, “Bir zamanlar yüzde 40’tık, bugün binde biriz. Başımıza bir şey geldi ki, binde biriz. Ermeni halkı başına ne geldiğini biliyor. Ben atamın, babamın başına ne geldiğini biliyorum. Geçmişten ders çıkararak bakalım” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Paylan’a ‘sözlerinizi düzeltin‘ şeklinde uyardı. Daha sonra Paylan’ın konuşmasını devam ettirmesi üzerine Aydın, “Bu milleti yaralayıcı sözler kullanmayınız. Kaba ve yaralayıcı sözler kullanmayınız” şeklinde tekrar uyardı.
AK Partili milletvekilleri sıralara vurdular.

Etiketler: anayasa değişikliği, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi


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