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TBMM Genel Kurulunda gerginlik

TBMM Genel Kurulunda söz alan CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, konuşmasında Adana’da öğrenci yurdunda meydana gelen yangın olayını değerlendirdi. Demir ve AK Parti milletvekillerinin karşılıklı diyaloğa girmesiyle gerginlik yaşandı. AK Partili vekiller CHP’li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü.

TBMM Genel Kurulunda gerginlik

30 Kasım 2016 22:43

TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinde söz alan CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Adana’nın Aladağ ilçesinde meydana gelen yangın olayını değerlendirdi. AK Parti milletvekilleri ile Demir arasındaki karşılıklı diyalog, gerginlik yaşanmasına neden oldu. Karşılıklı sataşmalar üzerine, AK Partili vekiller CHP’li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü. Tartışmalar üzerine oturuma ara verildi.  

Onur Emre Durak
 

Etiketler: tbmm


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