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TBMM Genel Kurulunda gerginlik

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında gerginlik çıktı.

TBMM Genel Kurulunda gerginlik

19 Ocak 2017 22:49

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesinin görüşmelerinde gerginlik çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in kavgadan etkilenmesini kınadı. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın arbede esnasında göğsüne darbe aldığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Enç’in arbede sırasında yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Enç’in oturuma katılmama cezası alması gerektiğini savunan CHP milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı oturuma ara verdi.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: tbmm


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