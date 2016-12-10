TBMM Genel Kurlu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi Osman Baydemir kürsüde yaptığı konuşma sırada Türkiye’de şiddet sarmalından çıkarma önerisinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP milletvekillerini Hendek siyaseti yapmakla itham etti. Bu sırada Cumhuriyet Halk Partisi Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan yerinden, ’Bu hendekler kazılırken hükümet siz değil miydiniz’ şekilinde AK Parti Grup Başkanvekili Muş’a soru sordu.

Bunun üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı oturuma ara verdi.