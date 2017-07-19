TBMM Genel Kurulu'nda 'kontrollü darbe' tartışması

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay kontrolü darbe söylemine ilişkin olarak, "Bu darbeyi duydunuz, duyumunu aldınız, öngördünüz, önlem almak yerine izlediniz. 'Açığa çıksınlar enseleyelim' diye beklediniz. O kanlı ellerin tetiğe dokunmasına, uçağın bomba pimini ateşlemesine seyirci kaldınız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı da 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne yaptığının herkesin görebileceği şekilde ortada olduğunu belirterek, "'Üç uçakla nereye kaçacaktın' diye sormak ya sürçü lisandır ya da büyük bir ayıptır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne yaptığı belli. Aynı şekilde Sayın Başbakan'ın ne yaptığı da belli. 15 Temmuz darbe girişimi süreci içerisinde kimin ne yaptığını milletimiz, bizim buradaki konuşmalara ihtiyaç hissetmeksizin biliyor, millet de meydanlardaydı. Milleti meydanlara çağıran en temel irade Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Sayın Cumhurbaşkanı milletin direnişini örgütlemiş, millete mihmandarlık etmiş, bu karanlık gecede partisi ne olursa olsun insanlar 'Cumhurbaşkanı ne yapacak, milleti toparlamak için ne söyleyecek' beklentisine girmişken, Cumhurbaşkanı bu beklentiye uygun, kişiliğine, karakterine, siyasetine uygun tavır sergilemişken, gelip burada olup bitmiş bir işe ilişkin sanki ihtimaller varmış gibi konuşmak her bakımdan yanlıştır" şeklinde konuştu.

Altay, Kılıçdaroğlu'nun adresinin belli olduğunu söyleyerek, kürsüde sorduğu soruların yanıtlanmasını istedi. Altay, "Marmaris'ten havalanan uçak havada kaç tur attıktan sonra İstanbul'a indi ve uçak hangara girip, hangarın kapısı kapalı olarak Sayın Erdoğan orada kaç saat bekledi? Başbakan o gece hangi tünelde saklandı? İçişleri Bakanı hangi hangardan operasyonu yönetti? Buralarda saklananların adresi belli olanlara şuraya gittin, buraya gittin deme hakkı yok" diye konuştu.

TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı ise şunları kaydetti: "15 Temmuz ile ilgili istediğiniz cümleyi kurabilirsiniz. Ama lütfen Sayın Recep Tayyip Erdoğan için, Sayın Başbakan için hangarda saklandı, 'üç tane uçak onu bekliyordu' deme hakkınız yok. Onların ne yaptığına millet karar verdi. Onların ne yaptığına sokakları dolduran insanlarımız karar verdi. Sokaktaki insanlar, milletimiz onlara sahip çıktı, ne yaptığını biliyorlar."

Ahmet Umur Öztürk