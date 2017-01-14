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TBMM Genel Kurulu’nda sözde Ermeni soykırımı krizi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda sözde Ermeni soykırımı krizi yaşandı. Anayasa değişikliği teklifi 11. madde görüşmeleri devam ederken HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımı ile ilgili sözleri Meclis çalışmalarına damga vurdu.

TBMM Genel Kurulunda sözde Ermeni soykırımı krizi

14 Ocak 2017 08:24

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Paylan’ın soykırım ifadesini provokatif şekilde ifade ettiğini söyleyerek, "Bu ifadelerin uluslararası bazı plan ve projelerin bir mini uzantısı olduğu kanısındaydım. Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 161. maddesinin uygulanması istiyoruz" ifadelerini kullandı.
MHP Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Rus ordusunda 44 bin Ermeni çetenin yüz binlerce insanı katlettiği bir ortamda kendileri nasıl kılıçaltı olduğunu sorgulayarak, "518 bin 301 kişi katlettiler. Van şehrini bilenler hemen kalenin dibinde görürler. Atom bombası atılsa öyle olmaz, 80 bin insanı öldürdüler, genç kızları Akdamar Kilisesi’ne götürüp tecavüz ettiler, bu genç kızların çoğu Van gölüne kendilerini attılar iffetlerini korumak için" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’de Anadolu coğrafyasında 1915’li yıllarda bir soykırım yapıldı iddiasını kabul etmesi mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir tutum belgesi hazırlamak üzere karar alınmış ve soykırım iddialarını kabul eden dünya parlamentolarına ve dünya kamuoyuyla bu tutum paylaşılmıştır" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, şunları kaydetti: "Bu iddiayı kesin, açık bir dille reddediyorum, tarih olarak da, hakikat olarak da yanlış, Ermenilere de Türk’lere de haksızlıktır. Osmanlı İmparatorluğu çok milletli bir imparatorluktu. Oradaki bütün unsurları bir arada tutma çabasında olan bir iradeyi temsil ediyordu. Burada iddia edilen soykırım geçmişte yaşanan olaylarla ilgili değildir, uluslararası ilişkilerle ilgilidir."

Halkların Demokratik Partisi Ankara milletvekili ve TBMM İdari Amiri Sırrı Süreyya Önder, acı bir tarihle yüzleşmenin yolunun gerçekleri aramak olduğunu belirterek, "Dünya halkları acıların azaltılması için karşılıklı olarak bulabildiği en insani yöntem budur. Bizim ülkemizde bir millet soykırım yapma meselesine tepki gösteriyor. Bütün bunların yolu hakikati aramak, bunu arayanlara en uygun ifade edebilme hürriyetini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın üç birleşim Genel Kurul çalışmalarına katılmama ve Paylan’ın ifadesinin çıkarılmasına karar verildi.

Ahmet Umur Öztürk 

Etiketler: HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sırrı süreyya önder


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