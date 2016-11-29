HDP, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin önerge verdi. HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Tahir Elçi’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin saklandığını iddia ederek, “Diyarbakır Barosu’nun mevcut Başkanı Ahmet beyin ve diğer meslektaşlarımızın şu ana kadar sunmuş olduğu 12 dilekçe ve 100’u aşkın talebin tek bir tanesi yerine getirilmiş değil. 15 Temmuz’dan bugüne dosya savcısızdır. Tahir Elçi’yi katledenler bugün o katliamların müsebbibidirler. Dosya üzerinde resmi bir yasaklama olmamasına rağmen Diyarbakır barosu başta olmak üzere avukatlar dosyanın içeriğine ulaşamıyorlar. Filli bir gizlilik kararı uygulanıyor” dedi.

AK Parti Adnan Boynukara, Tahir Elçi’nin Diyarbakır’da PKK terörünün yaptığı tahribatlara karşı çıkmak için sokakta olduğunu söyleyerek, “Diyarbakır’ın tarihi değerlerini ve kültürel mirasına sahip çıkmak için oradaydı. PKK’nın çukur terörist stratejisini izleyen herkes, PKK’nın bu değerleri yıkmak için terörü şehirlere taşıdığını iyi bilir. Tahir Elçi’nin bu konuya ilişkin kaygıları ve endişeleri, ülkenin geleceği konusunda kaygısı olan herkesin ortak kaygılarıydı. Terör örgütlerinin doğasında ara renkler yoktur. Arada kaldıklarını düşündükleri yapı ve kişilerin kimliğine bakmaksızın hedeflerini alırlar” şeklinde konuştu.

Boynukara, Tahir Elçi’nin cinayetinde delillerin toplanamamasının sebebinin çevredeki teröristler olduğunu söyledi. Bunun üzerine HDP milletvekilleri yerlerinden Boynukara’ya itiraz ettiler.

Tahir Elçi’nin ‘hendekler kapatılsın’ dediği için hedef olduğunu belirten Boynukara, “PKK ve türevleri için varlığı tehditti. Ölüsü ise yararlanılacak bir şeydi” şeklinde konuştu.

HDP milletvekilleri itirazlarını sürdürdüler. Boynukara, “Ben kimseyi aklamıyorum. Katil PKK terör örgütüdür. Ben PKK’yı dile getiriyorum, katilin PKK olduğunu söylüyorum. Seçilmiş sivil siyasetçi olduğunu sandığımız insanlar üzerlerine alınıyor. Tahir eli klasik bir PKK şakşakçısı değildi. PKK terör örgütünün yaptığı yanlışlara ayna tutan birisiydi. Bu anlamda terör örgütünün tekerine çomak sokan birisiydi. Sadece bu nedenle dahi hedefe konduğuna inanıyorum. Yargının bu olayı araştırıp, aydınlatmasını, katilleri ortaya çıkartmasını talep ediyorum” dedi.

Boynukara, HDP milletvekillerine dönerek, “Tahir Elçi benim arkadaşım, Tahir Elçi benim arkadaşım. Senin hakkın mı var” ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk

