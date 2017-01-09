Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “Bir yerde eksiklik varsa, bir yoklamada Adalet ve Kalkınma Partisi toplantı yeter sayısını sağlayamamış ise, bana göre Grup Başkanvekili’ne düşen görev, gerekli değerlendirmeyi kendi gurubu, grup yönetim içinde yapmaktır” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri öncesinde tartışmalar yaşandı. Genel Kurul’da AK Parti Grup Başkanvekili ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili arasında sahtecilik tartışması yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Cuma günü meclisin ayıplı bir şekilde kapandığını belirterek, “Emekli Sandığı Kanun’un görüşmeleri sırasında AKP milletvekillerinin yoklamada olmayan milletvekilleri adına başkanlığınıza sahte oy pusulası gönderdiği ortaya çıkmıştır. Meclis’te olmayan 6 AKP milletvekili adına buraya Meclis Başkanlığı’na olmadıkları halde isimleri yazılarak ve imzaları atılarak, kendilerinin burada olduklarını bildiren oy pusulası gönderilmiş ve oylamada esasa alınması bir şekilde bir irtibatlandırmaya, ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Dikkatimizi üzerine çok vahim tablo üzerine, burada bulunmadıkları halde, adına oy pusulası gönderilen milletvekillerinin ve AKP Grup başkanvekili Sayın Mustafa Elitaş’ın özür dilmemesini bekliyoruz. Sayın Elitaş, bu tartışma kamuoyuna yansıdıktan sonra AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, basına şu açıklamayı yaptılar; ‘Arkadaşlarımızı aslında meclisteydiler. Oylamayı yöneten başkanvekili arkadaşlarımızı içeriyse çağırmadı’ demek suretiyle yapılan büyük bir sahteciliğin üzerine kendisine yakıştıramadığım şekilde bir olayı örtbas etme çabası içerisine girdi” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Gök’ün kendi kendine hüküm verdiğini belirterek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi kuralsız bir yer değil. Bütün kural ve denetim yolları mevcut. Her kim oy kullanıyorsa, elektronik olarak görmek ve denetlemek mümkün. Kimsenin sahte oy kullanması meclisin içerisinde mümkün değil. Sayın Hamzaçebi, gerekli değerlendirmeleri yapmıştır. Sayın Hamzaçebi Meclisin olağan kuralları çerçevesinde nihai yeterlilik bulunmadığı kanaatine karar vererek, oturumu kapatmıştır. Meclis’te hiç kimse sahte oy kullanamaz” şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, başkasının adına oy kullanmayı tasvip etmediklerini belirterek, “O gün benim yaptığım açıklama şudur; ‘TBMM Başkanvekili’nin usul çerçevesinde pusula veren milletvekilleri ayrılmasınlar diye uyarı vermesi gerekir. 5 tane milletvekili arkadaşımızın ismi okundu, muhtemelen 15 milletvekilinin pusula verdiği anlaşıldı. 10 milletvekilinin adını okudu, ‘Burada olduklarının söylediler, 5 milletvekili arkadaşımızın burada olmadığı ifade edildi. Bu arkadaşlarımızı sahtecilik ile suçlamak doğru bir yaklaşım değildir. Burada Cumhuriyet Halk Partisi 20 milletvekili buradaydı. Belki 15 milletvekili buradaydı, onlar sanal milletvekili miydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunmak, millet tarafından verilmiş bir görevdir” diye konuştu.

Gök, TBMM Başkanvekili’nin milletvekillerini tek tek isimlerini okuduğunu söyleyerek, “Kalkacaksın Grup başkanvekili olarak, kim yaptı bulacaksın. Bizde varsa, biz bulalım, sizde varsa biz bulun. Niçin bunların arkasında duruyorsunuz? Masaya yumruğunuzu vurun benim grubumda sahtecilik istemiyorum diye. Ben grubumuza dönüyorum, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili buna tenezzül edemez. Onu derhal partiden atarız. Bu milletvekilleri adına kim pusula göndermiştir? Sahtecilik milletvekili seçilmeye engeldir” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, pusula ile oy kullanan milletvekillerini uyarması gerektiğine ilişkin Elitaş’a cevap vererek, “Cumhuriyet Halk Partisi talebi nedeniyle işlem yaparken tek bir kaygım vardı, tarafsız olmak, objektif olmak. Bunun dışında be8nim ölçüm yoktur. Beni bağlayan sadece Parlamento hukukudur. Bir yerde eksiklik varsa, bir yoklamada Adalet ve Kalkınma Partisi toplantı yeter sayısını sağlayamamış ise, bana göre Grup Başkanvekili’ne düşen görev, gerekli değerlendirmeyi kendi gurubu, grup yönetim içinde yapmaktır” dedi.

Ahmet Umur Öztürk