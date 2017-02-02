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TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu'dan CHP’ye fatura eleştirisi: Kabul edilebilir değil

TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, CHP Milletvekili Türkmen’in 1 milyon 200 bin TL’lik haberleşme gideri ile ilgili, önemli açıklamalarda bulundu.Ahmet Gündoğdu “Bu kabul edilebilir bir rakam değildir. Sadece kendisine değil, siyaset kurumuna da hangi parti olursa olsun zarar veren bir yaklaşımdır” dedi.

TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdudan CHPye fatura eleştirisi: Kabul edilebilir değil

02 Şubat 2017 16:07
Ahmet Gündoğdu'dan CHP’ye fatura eleştirisi: Kabul edilebilir değil - Tıkla İzle

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen’in, 1 milyon 200 bin liralık haberleşme giderine ilişkin açıklama yapan TBMM İdare Amiri Gündoğdu, “İlk Başkanlık Divanı Toplantımızda buna bir üst sınır konuşacağız ve getireceğiz. Bu kabul edilebilir bir rakam değildir. Sadece kendisine değil, siyaset kurumuna da hangi parti olursa olsun zarar veren bir yaklaşımdır” diye konuştu. Milletvekillerinde bunun bir üst sınırının olduğunu kaydeden Gündoğdu, “Meclis Başkanlık Divanında Komisyon Başkanlıklarında yok ama hepimiz için makul bir sınır olması lazım. İngiltere’nin bir yazılı anayasası yok ama herkesin uyduğu bir anayasa var. Şık olmadı. Siyasetin görüntüsü açısından şık olmadı. Geri kalan kısmı CHP’nin kendi iç meselesidir” ifadelerini kullandı.

ÜST SINIR NE OLACAK ?

“Üst sınır konusunda öneriniz var mı?” sorusuna ise Gündoğdu şu cevabı verdi:

“Milletvekillerinde bu azami 2 maaştır. Ama hem milletvekillerinin hem de Başkanlık Divanı üyelerine baktığımız zaman bunun bile kullanılmadığını görüyoruz. Önemli olan o çalışmayı yaparken ihtiyaçları karşılamaktır. İhtiyaçlar; iletişim, faks, telefon, o makamın hakkını verip görevini yerine getirebilmektir. Benimle ilgili bir iddia çıkmıştı ve düzeltildi. 12 aylık faturam 7 bin 697 TL. Bu bir milletvekiline tanınan hakkın 4’ti biri bile değil. İnsanlar kendine bir sınır koyamıyorsa, bunu suiistimal ediyorsa, milletvekillerinde olduğu gibi bunun bir üst sınırını getirmekte fayda var.”

Rakamların vekiller için şeffaf olduğuna dikkat çeken Gündoğdu, “Her milletvekili, her başkanlık divanı üyesi ne giderinin olduğunu biliyor. Bu kapalı değil. Ayrıca şeffaflaştırılabilirde. 2 maaş ortalama dediğimiz yılbaşından önce 30’un altıydı, şimdi de 31’e tekabül ediyor. Bunun altında kalan her şeş yasanın tanıdığı bir haktır milletvekilleri için. Üzerine geçmişse cebinden öder. Bu düzenleme yapılınca da şuanda olduğu gibi şeffaf olmasında fayda var. Kimse ben rakamımı bilmiyordum deme durumunda olmamalı” diyerek sözlerini sonlandırdı.

 

İlker Turak

Etiketler: TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu


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